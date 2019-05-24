在內地公映一個月後，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）在周四（23日）24:00正式落畫，影片總票房達42.38億元（人民幣，下同），僅次於總票房56.8億元的《戰狼2》和46.54億元的《流浪地球》，位居中國電影票房總榜第三，也成為中國影史進口片票房總冠軍。

《復仇者聯盟4》的內地總票房約42.4億元人民幣。（貓眼電影）

《復仇者聯盟4》在中國電影市場表現亮眼，上畫期間中打破多項資料記錄。據中新網報道，《復仇者聯盟4》首映日排片高達82.7%，超越《變形金剛3》，創造中國大陸影史首映日排片新紀錄。除了在票房上的出色表現，外界認為，《復仇者聯盟4》憑藉一致認可的好口碑，有望衝擊奧斯卡金像獎。其豆瓣評分高達8.6分，美國知名影視評論網站IMDb評分為8.8分。

雖然口碑爆棚的電影密鑰延期是內地慣例，不過《復仇者聯盟4》上月24日在內地上畫一個月後，未獲延長映期。此前，周星馳的《美人魚》和吳京的《戰狼2》都曾做過全國延期。其中，賀歲片《美人魚》延長至6月，足足在影院放映了4個月。而《流浪地球》與《戰狼2》類似，延長之後累計放映3個月。

有分析認為，《復仇者聯盟4》未得到密鑰延期，或許和中美貿易戰持續和中國反美情緒升溫有關。近日傳出擬頒「限美令」，禁止美國影視作品或任何「親美」相關題材在內地播出。

（綜合報道）