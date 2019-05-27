【水氫汽車】工信部：未收到產品準入申請　禁生產銷售和上路行駛

河南《南陽日報》近日在頭版報道稱，由「青年汽車」集團製造、可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，聲稱「車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛」，連南陽市委書記和市長都親赴工廠「點讚」。不過報道就引發廣泛質疑，更有學者直言「水製氫」是「假的」，違背能量守恆。 事件延燒數日，國家工信部周一（27日）下午5時向《央視財經》透露，目前仍未收到青年汽車公司該車型的產品准入申請，目前這款車型不能生產銷售和上路行駛。

南陽市官員試乘使用氫能源的巴士。（南陽日報）

河南南陽青年汽車公司上周高調宣布「水氫汽車」已試驗成功，只要加水經過化學變化就可上路行駛。南陽市委書記和市長還特地前往參觀並讚譽有加。但消息一出就引起專家學者質疑，認為可能是一樁騙取國家補助經費的項目。有傳媒還發現，該汽車製造企業青年汽車的「掌門人」龐青年此前曾多次涉嫌欺詐，曾20次被列失信被執行人。

南陽高新區管委會周日（26日）就事件發聲明，稱當地認為氫能源汽車項目符合國家產業政策，才會與企業合作；對於有傳當地已就「水變氫」項目注資40億，南陽高新區就否認，並稱項目尚未立項，仍在研究階段，會對該項目作進一步可行性研究，嚴控風險。

針對備受爭議的水氫汽車事件，《央視財經》周一（27日）援引國家工信部指，截至目前仍未收到青年汽車公司該車型的產品准入申請，該車型未獲得產品公告。按照《道路交通安全法》規定，目前這款車型不能生產銷售和上路行駛。針對社會各界關注的「騙取補貼」疑問，工信部就指該產品未被列入《車輛生產企業及產品公告》，不能申請新能源汽車補貼。

《南陽日報》日前在頭版報道稱可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成。（網上圖片）

報道指出，新能源汽車推廣應用補貼政策由財政部、工信部、科技部、發改委共同研究制定，在補貼清算過程中，企業的申請材料通過企業註冊所在地財政、工信、科技和發改主管部門審核後，結果向社會公示，無異議後逐級上報至四部委，四部委組織開展材料的技術審核和車輛的現場審查，並將審核結果向社會公示，確保補貼申報公正公開。

報道續指，對違規謀補和以虛報、冒領等手段騙補的企業，追回違反規定謀取、騙取的有關資金，沒收違法所得，並按《財政違法行為處罰處分條例》等有關規定對相關企業和人員予以罰款等處罰，涉嫌犯罪的交由司法機關查處。

（綜合報道）