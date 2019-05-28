【中美貿易戰】特朗普再提中美貿易談判 瑞銀：短期難達協議

日前，正在日本訪問的美國總統特朗普談到中美貿易談判。隨後，中方對此回應，歐洲最大的金融控股集團瑞銀的專家表示，中美所承受的經濟痛苦程度不夠，目前還不足以促使他們達成協議。

特朗普（左）訪日期間，多次提及中美貿易談判 （AP）

白宮網站5月26日發表聲明稱，特朗普5月25日在會晤日本商業領袖時說，美國正在同中國以及其他國家就一些有趣的貿易協議進行談判。事實上，談判似乎進展非常順利。

5月27日，特朗普會晤日本首相安倍晉三後，再次提及中美談判。他說，在未來某個時間裏，中美達成協議的幾率很高，他不相信中國能夠繼續支付數千億美元的關稅。

對於特朗普上述說法，中國外交部發言人陸慷於5月27日的例行記者會上表示，美方包括高層人士圍繞中美經貿磋商有過各種各樣的說法，中方始終堅持，中美之間的經貿磋商必須是基於互相尊重和平等互利的。

特朗普上述說法也引發全球知名跨國投資銀行、金融服務公司瑞銀（UBS Group AG）的關注。

瑞銀亞太區首席投資總監Min Lan Tan認為，中美所承受的經濟痛苦程度不夠，不足以促使他們達成協議。她指出，美國的經濟十分強勁，中國經濟至少也能維持穩定。

不過，Min Lan Tan強調，特朗普想爭取2020年連任，中國國家主席習近平希望消除經濟不確定。故此她相信，中美會在 2020 年前達成協議。

她認為，無論最後兩國以那種形式達成協議，在中國眼中，協議看起來應為「雙贏」結果，而非美國成功阻止中國崛起。