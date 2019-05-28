【黑老大逃脫死刑】孫小果生父為昆明某單位職工　已去世

雲南昆明惡霸孫小果獲死刑後變身夜店大亨，其神秘的家庭背景也一直是人們關注的焦點。孫小果生母及繼父均曾在公安部門任職，但生父身份一直成謎。 雲南省掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室今天（28日）通報案情稱，孫的生父陳某，是昆明市某單位職工， 1996年因腦溢血中風癱瘓後病退，2016年8月20日去世。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。（微博）

據通報， 2019年3月中旬，昆明市政法機關在辦理一起故意傷害案中，發現犯罪嫌疑人孫小果系1998年一審被判處死刑的罪犯，昆明市委遂及時向雲南省委報告，省委高度重視；此後，中央掃黑除惡第20督導組進駐雲南，將該案作為重點案件督辦。

9人涉孫小果系列刑事案被捕23人被拘

通報指出，目前，案件辦理取得了階段性進展，相關部門已對省監獄管理局原副巡視員劉思源、省監獄管理局原副局長朱旭、省高級人民法院審判委員會原專職委員梁子安、昆明市中級人民法院審判監督庭原副庭長陳超以及孫小果重要關係人等11人採取了留置措施，對孫小果出獄以後所涉系列刑事犯罪案件中的9名犯罪嫌疑人執行逮捕，23名犯罪嫌疑人予以刑事拘留。

孫小果的死刑未被執行，反而可以繼續經營飲食營，圖為2018年孫小果在昆明西裝店試衫。(新京報)

關於孫小果的主要家庭成員情況，通報稱，孫小果母親孫鶴予，曾用名孫學梅，昆明市公安局官渡分局原民警，因包庇孫小果1994年強姦犯罪被開除公職，於1998年被昆明市官渡區人民法院判處有期徒刑五年；繼父李橋忠，1992年與孫鶴予結婚，1996年從部隊轉業到昆明市公安局五華分局任副局長，1998年因在孫小果1994年強姦案中幫助孫小果辦理取保候審受到留黨察看兩年、撤職處分，2004年任五華區城管局局長，2018年10月退休。

未發現孫小果生父陳某涉案

孫小果的生父陳某，昆明市某單位職工，1982年與孫鶴予離婚，1996年因腦溢血中風癱瘓後病退，2016年8月20日去世；爺爺陳某清、奶奶陳某芬，分別為某中學原職工，已去世；外公孫某翔、外婆吳某蘭，分別為某鐵路局、某針織廠原職工，已去世。

通報稱，目前，孫鶴予、李橋忠因涉嫌嚴重違紀違法已於2019年4月3日被採取留置措施，接受調查。未發現孫小果生父陳某涉及孫小果案。

多名警察涉徇私舞弊等罪

關於孫小果在監獄服刑期間因實用新型專利被認定為重大立功獲取減刑情況，通報指出，經查，孫小果在服刑期間，孫鶴予、李橋忠與監獄、法院相關人員共謀，利用並非其發明的「聯動鎖緊式防盜窨井」申請實用新型專利，達到認定重大立功説明其減刑的目的。目前，已對涉嫌徇私舞弊減刑的省監獄管理局1名幹警、省一監1名幹警、省二監2名幹警採取了逮捕措施，其他涉案人員正在調查中。

關於孫小果1994年犯強姦罪未被收監執行情況，通報指，1994年10月28日，孫小果因強姦案被捕後，孫鶴予、李橋忠四處活動，孫鶴予向辦案部門提供了孫小果患病虛假證明，昆明市公安局盤龍分局部分領導及幹警徇私枉法為孫小果辦理了取保候審，並在昆明市中級人民法院判處其三年有期徒刑後，辦理了保外就醫手續，導致孫小果未被收監執行。1998年，經昆明市有關部門調查並問責，分別對盤龍公安分局預審科原科長李萬鴻、民警方永昌以徇私枉法罪判處有期徒刑三年和四年，對盤龍公安分局其他4名民警分別給予黨紀、政紀處分。

通報說，對在案件中為孫小果提供保護的國家公職人員、關係網和保護傘，雲南方面堅決一查到底，依紀依規依法嚴肅處理，絕不姑息。相關工作進展情況將適時向社會公佈。