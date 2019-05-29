上海擬限制性犯罪者從事與兒童有關職業　涵蓋教師、保安、司機等

在香港，「性罪行定罪紀錄查核機制」有助從事與兒童有關工作及與精神上無行為能力人士有關工作的僱主，得以查核合資格申請人有否涉及性罪行，避免有關前科者刻意隱藏，並透過工作接觸再次犯罪。 內地一直缺乏同類制度。不過有消息指，上海擬出台新規，限制涉性侵違法犯罪者從事特定與未成年人有關職業，而相關意見已經出台。如果一切順利，將是內地首個省級層面的相關制度。

上海市人民檢察院表示，該從業限制制度是內地首個省級層面的相關制度。（視覺中國）

4月3日，上海市16家單位會簽並出台《關於建立涉性侵害違法犯罪人員從業限制制度的意見》（下簡稱《意見》）。《意見》從適用範圍、入職審查、從業限制、執行機制、監督管理等八個方面作出規定，規定對教師、醫生、教練、保育員等直接對未成年人負有特殊職責的工作人員，以及保安、門衛、司機等具有密切接觸未成年人條件的其他工作人員，納入適用對象，進行性罪行審查。另外，相關企業、機構的義工也在審查範圍內。

《意見》規定，上述領域的從業人員如果曾因強姦、猥褻兒童等犯罪行為，被追究刑事責任，或因實施猥褻，引誘、容留、介紹賣淫等違法行為而被行政處罰，將不被錄用。

《意見》亦對應聘者設置強制報告制度，即應聘與未成年人密切接觸行業時，應聘者應如實報告本人是否存在性侵害等違法犯罪記錄。而招聘企業、機構等，亦可以向公安機關核實。對於在職員工，也將逐步進行核查和處理。

上海市人民檢察院表示，該從業限制制度是內地首個省級層面的相關制度。