韓國U18男子足球隊日前到中國參加「熊貓盃」國際青年足球錦標賽，未料奪冠後竟腳踩獎盃拍照並做出小便動作。 在中國主辦方向韓國足協抗議後，韓方球隊全員最終在周四（30日）凌晨於下榻酒店集體鞠躬道歉，韓國隊主教練表示，他們傷害了中國人的感情。 最新消息指，經「熊貓盃」組委會研究決定，收回韓國隊這次所獲得的「熊貓盃」冠軍獎盃。

韓國U18國青隊在與中國球隊的比賽中獲勝後，對獎盃做出侮辱性動作。（網上圖片）

針對韓國隊員的不雅舉動，熊貓盃組委會很快發出聲明稱，相關行為是對熊貓盃賽事的嚴重侮辱，組委會已經第一時間向韓國國青隊提出嚴正交涉和抗議。目前，韓國領隊已經口頭道歉並已向韓國足協報告此事，會對此事有進一步說法，「我們的態度很明確，該隊員及球隊必須公開書面道歉。」

聲明指出，該隊員的舉動有損體育精神，不僅是對熊貓盃賽事的侮辱，也是對參賽各國、賽事所有工作人員和觀眾的侮辱，組委會不歡迎這樣的隊員前來參賽。此外，歷屆熊貓盃的冠軍獎盃，都會放在所在國足協的足球博物館，組委會不清楚為何該隊員要侮辱屬於自己國家「具有十分意義」的獎盃。

涉事韓國足球隊集體鞠躬道歉。（影片截圖）

韓方全隊最終於30日凌晨向組委會表示歉意，球員集體鞠躬道歉，球隊主教練金正秀和腳踩獎盃的朴規現單獨致歉。金正秀指出，「這完全是我的錯誤，我們希望兩國足協能維持友好關係，我們的球員不會再做出類似舉動，我們再次道歉，我們傷害了中國人的感情。」

有球迷將韓國球員侮辱獎盃照片送至中國足協，希望國足將這次「奇恥大辱」銘記在心。（微博）

球迷印照片送足協 籲亞青賽「把臉掙回來」

面對韓國隊的羞辱，國足球迷除了在言語上譴責韓國隊行為外，有人專程將打印好的「韓國隊員腳踩熊貓盃冠軍獎盃」爭議照片送往中國足協，希望國足將這次「奇恥大辱」銘記在心，把這個獎盃贏回來。

該球迷微博寫道，他把這張照片送到足協，櫃枱很友好地與他溝通，說他們沒有義務接受任何東西，如果他強行放在這裏，櫃枱願意嘗試送到相應部門，但不構成承諾。櫃枱還向他透露，前國腳肇俊哲的微信朋友圈帖文寫道：「這是恥辱，知恥後勇，11月亞青賽見」，說明足協內部足夠氣憤。該球迷希望，國足可以如肇俊哲所說，在11月「把臉掙回來」。

（綜合報道）