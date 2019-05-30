【一箭雙鵰？】網媒《寒冬》：江西用話劇宣揚脫貧　抵制宗教信仰

內地近年加大力度脫貧，亦有收緊宗教信仰的跡象。有媒體發現，官方可以有手段將兩者可以「同時進行」。 網媒《寒冬》報道指，江西近日一套巡演話劇，以「村委書記帶領村民放棄宗教迷信、脫貧致富」為題材，既能在民間宣揚抵制宗教信仰，又呼應「脫貧攻堅戰」政策，可謂「一箭雙鵰」。

「福音」講述一個因村民迷信宗教而貧困的村莊，在村委書記的帶領下終放棄信仰，並實現「脫貧致富」，找到新「福音」，「只有共產黨才能為我們帶來幸福」。（寒冬）

據報道，江西省上饒市餘干縣文藝團近日正巡演名為「福音」的話劇，內容講述一個因村民迷信宗教而貧困的村莊，在村委書記的帶領下終放棄信仰，並實現「脫貧致富」，找到新「福音」，「只有共產黨才能為我們帶來幸福」。

影片顯示，劇中的開場白稱：「長期以來，受宗教文化的影響，村民文化水平不高，貧窮落後，陷入了越迷茫越信教，越信教越迷茫的惡性循環，而後『脫貧攻堅戰』打響了。」而在話劇結束時，女主角亦自白道：「我是一名共產黨員……向省委、市委、縣委，向黨中央看齊，向習總書記看齊。」

「既抵制宗教自由，又標榜脫貧政績」

中共總書記習近平上任後一直關注扶貧議題，誓言要消滅貧困人口，在2020年打贏「脫貧攻堅戰」，整體消除絕對貧困。同一時間，中共近年亦有緊縮宗教政策的跡象，除了取締地下教會、限制宗教集會，也要求宗教場所「掛國旗」，宗教人員必需愛國等。

《寒冬》報道引述一名看劇民眾表示，政府的宣傳目標是一箭雙鵰，「既抵制宗教自由，又標榜脫貧政績」。亦有當地基督徒表示，對於不信神的人來說，這樣的宣傳久而久之會對他們產生影響。

據內地媒體報道，話劇「福音」從去年10月份開始就在餘干縣27個鄉鎮巡迴演出，大力宣傳「知黨恩、感黨恩、聽黨話、跟黨走」。