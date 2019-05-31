【熊貓杯】腳踩獎盃做侮辱動作　韓足協道歉：將處罰涉事球員

韓國U18男子足球隊日前到中國參加「熊貓盃」國際青年足球錦標賽，未料奪冠後竟腳踩獎盃拍照並做出帶有侮辱性的小便動作，引起軒然大波。「熊貓盃」組委會其後決定收回韓國隊這次所獲得的冠軍獎盃。 繼韓方球隊全員在周四（30日）集體鞠躬道歉後，韓國足協周五（31日）也在社交網絡正式就事件發表道歉聲明。

韓國U18國青隊在與中國球隊的比賽中獲勝後，對獎盃做出侮辱性動作。（網上圖片）

韓國足協在聲明中稱，「我們要向中國足協和中國人民道歉。」聲明又指，「韓國足協對於這件事會認真對待，已經詢問了國青隊主教練和球員，並確認了事發現場的情況，並和相關人員進行了談話，主教練和球員本身都會深刻反思。」

對於引發眾怒的球員朴規現，韓國足協表示會成立公平委員會專門調查此事，並在6月份召開會議，以決定是否對該名球員進行處罰。

韓國足協就事件發表道歉聲明。（網上圖片）

據報道，成都市足協主席、中國足協執委辜建明此前表示，如果韓國足協不對涉事球員做出處理，組委會會上訴到亞足聯甚至國際足聯。

而在30日早上，中國足協已向亞足聯報告了此情況，並責成賽事組委會就韓國隊員侮辱獎盃的不道德行為進一步採取相關措施。

（澎湃新聞）