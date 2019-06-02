【直播】國務院發表中方立場白皮書：美國出爾反爾，不講誠信

今天（2日）上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文和國務院新聞辦公室副主任郭衛民出席，介紹和解讀白皮書有關情況。

郭衛民介紹白皮書內容。（影片截圖）

國務院新聞辦公室副主任郭衛民介紹了白皮書的基本內容。

郭衛民說，白皮書指出，美國貿易霸凌殃及全球，給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰，給經濟全球化趨勢造成重大威脅。白皮書指美國出爾反爾，不講誠信，中美磋商嚴重受挫，責任完全在美國。

白皮書強調，中美達成雙贏協議，符合兩國利益，符合世界期待，希望美國和中國相向而行，共同推進中美關係，增進兩國和世界各國人民福祉。

據悉，白皮書以英文、法文、德文等八種語言發布。

王受文回答記者提問。（影片截圖）

美國「堅持在協議中寫上涉及主權問題的要求」

央視記者提問稱，美方指中國立場倒退，對此中方有何評論。

王受文說，美國指責中方倒退是不負責任的，是潑髒水。他說，在談判中雙方只是討論，沒有達成最終協議。他強調，此前習近平和特朗普達成共識，通過磋商最終取消所有關稅。王受文說，中方抱持善意。他說，美方出爾反爾，得寸進寸，堅持不合理的高要價，堅持在協議中寫上涉及主權問題的要求，並堅持不取消已經加徵的關稅，並以提高關稅稅率來施壓，致使衝突升級，談判受挫。

王受文說，如果美國想通過極限施壓或各種迫使中方讓步的模式，那是不會成功的。

根據國務院關稅稅則委員會2019年第3號公告，中國已於2019年6月1日起，對原產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。

根據公告，國務院關稅稅則委員會對原產於美國約600億美元進口商品清單中的部分商品，分別實施加徵25%、20%、10%的關稅。對之前加徵5%關稅的稅目商品，仍實施加徵5%的關稅。