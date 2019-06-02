【於心何忍】湖北七旬小販擺檔賣菜被城管扣貨　爭論期間倒地猝死

湖北鍾祥市一名老人日前被指非法佔用道路擺檔賣菜，遭城管扣押部分貨品。雙方發生爭執，期間老人疑因心臟病發作，倒地猝死。

警方用布覆蓋老人的屍體。（影片截圖）

事件發生於5月31日上午8時50分左右，在湖北鍾祥市胡集鎮橋一個市場上，73歲老人繆某擺檔賣菜，涉嫌非法佔用道路經營。當時，胡集鎮城管正進行菜市場清理整頓行動，見狀便將繆某佔道經營的部分蔬菜暫扣。

繆某隨即與城管爭論，但之後突然倒地，醫護人員到場後證實他已經死亡。經查驗老人醫療紀錄發現，他今年3月曾因冠心病心功能三級住院治療，疑因心臟病發猝死。

目前，鍾祥市公安局目前已組成專班展開調查，鎮政府正在展開善後工作。

事件在內地引起不少議論，大多認為城管做法太過不近人情。有人質問城管「於心何忍？」；亦有人認為，73歲的老人還要擺檔賣菜，是社會的悲哀：