網傳東莞四口家庭月入1.6萬被評為困難戶　社福部門：事主患肝癌

近日內地網絡流傳的一份文件指，東莞市長安鎮一戶四口家庭月均收入1.6萬元（人民幣，下同）、每月人均收入4千元，被評為困難戶家庭，引發民眾對當地扶貧工作的質疑。

網絡流傳的一份文件顯示，東莞市長安鎮一戶居民家庭月均收入1.6萬元（人民幣，下同）、每月人均收入4千元，被評為困難戶家庭。（澎湃新聞）

這份文件的落款日期為2019年5月25日，並蓋有東莞市長安鎮湧頭社區居民委員會的紅色公章。文件顯示，當地一名李姓女子一家四口，家庭成員福利和其他每月總收入1.6萬元，人均每月收入4千元，屬困難戶家庭。特此證明。

周一（6月3日），長安鎮社會事務局一名工作人員回應稱，李女患有肝癌，開證明是為申請補助，因證明表述不嚴謹，目前尚未遞交到上級部門。

東莞市困難戶標準為每月1220元

一名工作人員又表示，各個市、鎮評定為困難戶家庭的標準都不一樣，東莞市困難戶家庭2018年的評定標準為每月1220元。

長安鎮常住人口66萬多人，其中戶籍人口5.8萬人，旅港人口3萬多人。據東莞市政府官方網站，2018年長安鎮曾入選全國百強鎮，排名第七，在東莞上榜的各鎮中排名最高。2018年，長安鎮的財政收入為162.39億元。

（綜合報道）