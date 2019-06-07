各省市高考語文作文試題公佈：北京談民族精神，上海講「中國味」

今天（7日）中午，2019年內地高考第一場考試—語文考試已經結束。每年高考語文作文題目都是輿論關注的焦點，今年亦不例外。媒體發現，今年作文題目多關注家國情懷，如重慶、陝西等地作文題目就涉及五四運動及中共建政，北京語文作文題則是中華民族「韌」的精神，天津作文題則是以幾位名人關於愛國的話語為引要學生展開寫作。 教育部考試中心相關負責人就表示，2019年高考語文命題全面貫徹黨的教育方針和全國教育大會精神，依託高考評價體系，推進高考內容改革，機制性落實立德樹人根本任務，體系性促進德智體美勞全面培養，充分體現高考語文以文化人、全面育人的導向和追求。

近年內地高考語文作文題目「又紅又專」，除語文能力外，還突出愛國情懷。

前述教育部負責人評價今年高考語文作文題目時候就表示，試題要「以德育為魂，積極回應時代重大主題，展現五四運動百年來中國青年的愛國精神和接續奮鬥，突出新中國成立70年來的輝煌成就，發掘新時代立德樹人的深刻內涵」，科學體現素質教育的全面育人理念。

各地高考語文作文題目：

全國Ⅰ卷

試卷使用地區：山西、河北、河南、安徽、湖北、湖南、江西、福建、廣東、山東

閱讀下面的材料，根據要求寫作。

「民生在勤，勤則不匱」，勞動是財富的源泉，也是幸福的源泉。「夙興夜寐，灑掃庭內」，熱愛勞動是中華民族的優秀傳統，綿延至今。可是現實生活中，也有一些同學不理解勞動，不願意勞動。有的說：「我們學習這麼忙，勞動太占時間了！」有的說：「科技進步這麼快，勞動的事，以後可以交給人工智慧啊！」也有的說：「勞動這麼苦，這麼累，幹嗎非得自己幹？花點錢讓別人去做好了！」此外，我們身邊也還有著一些不尊重勞動的現象。

這引起了人們的深思。

請結合材料內容，面向本校（統稱「復興中學」）同學寫一篇演講稿，倡議大家「熱愛勞動，從我做起」，體現你的認識與思考，並提出希望與建議。

江蘇南通，家長在等候考生。（視覺中國）

全國Ⅱ卷

使用地區：重庆、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、海南

閱讀下面的材料，根據要求寫作。

1919年，民族危亡之際，中國青年學生掀起了一場徹底反帝反封建的偉大愛國革命運動。1949年，中國人從此站立起來了！新中國青年投身于祖國建設的新征程。1979年，「科學的春天」生機勃勃，莘莘學子胸懷報國之志，匯入改革開放的時代洪流。2019年，青春中國凱歌前行，新時代青年奮勇接棒，宣誓「強國有我」。2049年，中華民族實現偉大復興，中國青年接續奮鬥……

請從下列任務中任選一個，以青年學生當事人的身份完成寫作。

1，1919年5月4日，在學生集會上的演講稿。

2，1949年10月1日，參加開國大典慶祝遊行後寫給家人的信。

3，1979年9月15日，參加新生開學典禮後寫給同學的信。

4，2019年4月30日，收看「紀念五四運動100周年大會」後的觀後感。

5，2049年9月30日，寫給某位「百年中國功勳人物」的國慶日慰問信。

全國III卷

使用地區：雲南、貴州、四川、西藏、廣西

閱讀下面的漫畫材料，根據要求寫一篇不少於800字的文章。

全國III卷漫畫。

北京卷

從下面兩個題目中任選一題，按要求作答。不少於700字。將題目抄在答題卡上。

1，「韌性」是指物體柔軟堅實、不易折斷的性質。中華文明歷經風雨，綿延至今，體現出「韌」的精神。回顧漫長的中國歷史，每逢關鍵時刻，這種文明的韌性體現得尤其明顯。中華民族的偉大復興，更需要激發出這種文明的韌性。

請以「文明的韌性」為題，寫一篇議論文。可以從中國的歷史變遷、思想文化、語言文字、文學藝術、社會生活及中國人的品格等角度，談談你的思考。

2，色彩，指顏色；不同的色彩常被賦予不同的意義。2019年，我們隆重紀念五四運動100周年，歡慶共和國70華誕。作為在這個特殊年份參加高考的學生，你會賦予2019年哪一種色彩，來形象地表達你的感受和認識？

請以「2019的色彩」為題，寫一篇記敘文。

黑龍江黑河，考生離開考場。（視覺中國）

天津卷

閱讀下面的材料，根據要求寫作。

不錯，目前的中國，固然是江山破碎，國弊民窮，但誰能斷言，中國沒有一個光明的前途呢？不，決不會的，我們相信，中國一定有個可讚美的光明前途。

——方志敏（紅軍高級將領，中共烈士，1935年被國民政府處決）

國家是大家的。愛國是個個人的本分。

——陶行知（中國教育家）

若能作一朵小小的浪花奔騰，呼嘯加入獻身者的滾滾洪流中推動人類歷史向前發展，我覺得這才是一生中最值得驕傲和自豪的事情。

——黃大年（中國地球物理學家）

以上材料觸發了你怎樣的思考和感悟？請據此寫一篇文章。

重慶，一位考生在離開考場後和家人交談。（網絡圖片）

上海卷

傾聽了不同國家的音樂，接觸了不同風格的異域音調，我由此對音樂的「中國味」有了更深刻的感受，從而更有意識地去尋找「中國味」。

這段話可以啟發人們如何去認識事物。請寫一篇文章，談談你對上述材料的思考和感悟。

廣東清遠，有企業在街邊為考生免費發生飲水等物資。（網絡圖片）

江蘇卷

根據以下材料，選取角度，自擬題目，寫一篇不少於800字的文章；除詩歌外，文體自選。

物各有性，水至淡，鹽得味。水加水還是水，鹽加鹽還是鹽。酸甜苦辣鹹，五味調和，共存相生，百味紛呈。物如此，事猶是，人亦然。

湖北一位考生因受傷行動不便，警察協助她進入考場，考試後又攙扶她離開。（網絡圖片）

浙江卷

有一種觀點認為：作家寫作時心裡要裝著讀者，多傾聽讀者的呼聲。

另一種看法是：作家寫作時應該堅持自己的想法，不為讀者所左右。

假如你是創造生活的「作家」，你的生活就成了一部「作品」，那麼你將如何對待你的「讀者」？

根據材料寫一篇文章，談談你的看法。