伊波拉病毒從剛果傳至烏干達　外交部提醒中國公民防範疫情

非洲剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情持續失控。 根據世界衛生組織（WHO）及相關國家衛生部通報，疫情自去年8月再度爆發至今年6月10日，剛果已累積病例2071例，其中死亡1396例，病死率為67.4%。WHO同時也確認，剛果的鄰國烏干達，自6月9日起連續確診3起境內病例，其中2人已於12日深夜死亡。 對此，中國外交部提醒在剛果、烏干達的中國公民，嚴密關注疫情並做好預防措施。

5月16日，在剛果民主共和國布滕博，當局埋葬死於伊波拉病毒的患者。（視覺中國）

外交部領事司和中國駐剛果民主共和國、烏干達大使館提醒，應避免與疑似病人、野生動物及被其血液、體液污染的物品接觸，不要出席葬禮和到診所、醫院等病人聚集的地方。

其次，應保持良好的衛生習慣，一旦接觸疑似病人或野生動物的血液、分泌物或排泄物應立即用肥皂水清洗。同時應避免接觸、處理野生動物肉，在當地生活一定要購買符合衛生標準的生肉製品，煮熟後食用。

如發現有相關症狀，應當立即就醫。而在入境中國時如有發熱、乏力、頭痛、肌痛、咽痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、皮疹、結膜充血等症狀，入境時應主動向海關申報。同時注意做好自身醫學觀察，在觀察期間一旦出現上述症狀，應當立即就醫，並向醫生說明近期的旅行史，以便及時得到診斷和治療。

非洲伊波拉疫情加重，在烏干達Mpondwe，一名安全官員檢查過境人員。（視覺中國）

據悉，伊波拉是人畜共通病毒，可感染人類和其它靈長目動物（猴子、大猩猩和黑猩猩）。主要的感染途徑，是透過患者「體液傳染」，如接觸血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等。潛伏期為2至21天，臨床症狀為突然發病，表現有發熱、頭痛、肌痛、結膜充血等，數天后可出現嘔吐、腹痛、腹瀉、咽痛。嚴重病例可出現無黃疸型肝炎和胰腺炎，以及輕重不一的出血傾向。

（領事直通車微信公號）