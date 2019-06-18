四川長寧6級地震　多棟房屋倒塌　最少11人死亡

四川宜賓市長寧縣周一（17日）深夜錄得多次強烈地震，最大震度達6.0級，當地傳媒指有多間房屋倒塌，並有多人被困。當局已經派員到現場搜救，截至周二（18日）早上7時，地震已經造成最少11人喪生，當中包括一名7歲男童。

據中央電視台報道，長寧縣雙河鎮西街有幾棟房屋倒塌，民眾指有4人被埋，救援人員指被困人士仍有生命迹象，因此已經盡力拯救。同屬雙河鎮的葡萄村，當局救出一名被困瓦礫數小時的7歲男孩，可惜醫護人員證實男孩已經返魂無術，另外梅硐鎮一間賓館倒塌，有網民指傷亡情況不明，鎮長則稱只有一人受傷。珙縣亦有3人喪生。

截至香港時間周二（18日）早上7時，地震一共造成11人死亡，122人受傷，其中18人重傷。

受到地震影響，當地大約3.8萬戶停電，部分供電設施受損，四川電力已經派出工程人員前往維修，並帶同臨時發電機和照明設備，提供臨時供電和盡快恢復電力供應。

四川省政府非常關注這次地震，省委書記彭清華要求迅速啟動應急方案，全力救援及安置受災群眾，組織防災避險，保障電力、通信、道路等基建暢通等，同時要求省地震局加強監測分析等。他又指，當地最近連日下大雨，因此需要提防地震和降雨所造成的二次災害，檢查河壩、山塘、水庫等設施，確保民眾生命財產安全。

四川省長尹力周二凌晨趕赴長寧，指揮救援工作。

（綜合報道）