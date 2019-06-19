《三體》年內將拍攝電視劇： 9月開機共24集

中國科幻作家劉慈欣的作品《流浪地球》改編的電影於今年創下票房逾40億人民幣的佳績，其著名小說《三體》何時能改變成影視作品也一直是人們關注的焦點。去年曾一度有消息傳出，Amazon商討投資10億美元拍《三體》劇集，但之後就沒有了下文，不過在廣電總局2019年5月全國拍攝製作電視劇備案公示的通知中，赫然出現了《三體》電視劇。

公示顯示，《三體》電視劇的報備機構為上海游族文化傳媒有限公司。

公示顯示，《三體》電視劇規劃了24集，計劃在今年9月份開拍，製作周期12個月，亦即一切順利的話，明年秋天觀眾就能在螢屏上看到它。

本次廣電總局公示給出的內容提要和《三體》第一部基本一致：

2005年，地球基礎科學出現了異常的擾動，一時間科學界風雨飄飄，人心惶惶。離奇自殺的科學家，近乎神跡的倒計時，行事隱秘的科學邊，神秘莫測的《三體》遊戲……

納米科學家汪淼被警官史強帶到聯合作戰中心，並潛入名為科學邊界的組織協助調查。迷霧之中，汪淼接觸到一個名為ETO的組織，發現其幕後統帥竟是自殺身亡的科學家楊冬的母親——葉文潔。

隨著ETO與作戰中心你來我往的不斷博弈，汪淼和史強逐漸確定《三體》遊戲中的世界真實存在。

而所有事件的源起，是兩個文明為了生存空間，孤注一擲的生死相逐。在聯合作戰中心及科學家們的共同努力下，汪淼、史強等人堅定信念、重燃希望，帶領大家繼續準備著在今後與即將入侵的三體人展開殊死鬥爭。