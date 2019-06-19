陝西彬州向邢台國資委旗下酒店賒數6年涉893萬　違反八項規定受查

日前，河北邢台國資委舉報，陝西彬州市賒欠旗下酒店逾893萬（人民幣，下同）。對此，彬州方面稱，涉及的893萬元主要用於接待，但其中一部存在違反中央八項規定精神問題，將在核查結束後作嚴肅處理。 據悉，彬州市政府近日已向結算欠款一部分，但直到舉報信經傳媒曝光時，還有600餘萬元欠款未還。

邢台市國資委向傳媒曝光《關於彬縣縣委縣政府違反中央八項規定違規接待長期拖欠彬州花園酒店巨額招待費的舉報信》（以下簡稱《舉報信》），揭露彬州市（及改制前的彬縣）官方向彬州國際花園酒店拖欠850多萬元。（網上圖片）

陝西省紀委監委通報，就「河北邢台國資委舉報陝西彬州市委市政府拖欠其下屬企業吃喝款」一事核查發現，自2012年1月至2018年2月，彬州市委市政府（及改制前的彬縣）及43個市級部門共拖欠（邢台國資委旗下）彬州國際花園酒店893.9727萬元接待費。2018年4月和5月，陝西省紀委收到有關問題反映後，督促彬州市結清欠款210.3605萬元。2019年5月31日，彬州市結清剩餘欠款683.6122萬元。

通報指，上述接待費主要用於招商引資商務接待、各類會議、一般公務接待等，但其中部分接待存在違反「中央八項規定」精神問題。陝西省紀委監委正在核查，待核查結束後，將對有關違紀問題作出嚴肅處理。

涉事的彬州花園國際酒店。（網上圖片）

簽下逾200張「白條」賒數

事源今年5月，邢台市國資委向傳媒曝光《關於彬縣縣委縣政府違反中央八項規定違規接待長期拖欠彬州花園酒店巨額招待費的舉報信》（以下簡稱《舉報信》），揭露彬州市（及改制前的彬縣）存在嚴重違紀行為，在2013年至2018年初，向旗下彬州國際花園酒店拖欠850多萬元。

據了解，該《舉報信》於2018年2月以紅頭文件形式發往陝西省紀律檢查委員會、陝西省監察委員會。當中指出，彬縣縣委書記、縣長等領導以「白條」（欠單）的形式在酒店大吃大喝，超標接待，數年間一共簽下逾200張「白條」。彬州國際花園酒店資金壓力巨大，經營困難，但迫於當地政府壓力，員工敢怒不敢言。

邢台市國資委2018年2月向陝西省紀委、省監察委舉報後，彬州市政府已向彬州國際花園酒店結算欠款一部分。但直到舉報信經傳媒曝光時，還有600餘萬元欠款未還。

（澎湃新聞）