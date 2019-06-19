【中美貿易戰】商務部復審裁定　維持對美國產乾玉米酒糟徵雙反稅

中國商務部過超過兩個月的覆審，今日（19日）決定繼續維持對原產於美國的進口乾玉米酒糟的反傾銷和反補貼措施。 經營者在進口原產於美國的乾玉米酒糟產品時，需繼續向海關繳納相應的反傾銷稅和反補貼稅。

經營者在進口美國原產的乾玉米酒糟至中國時，需要繼續繳付反傾銷及反補貼稅款。（網上圖片）

中國商務部網站發出公告指，2019年2月28日美國穀物協會請求商務部考慮中國市場發生的重要變化以及中國的公共利益，申請對原產於美國的進口乾玉米酒糟所適用的反傾銷和反補貼措施進行覆審調查，以及終止徵收反傾銷稅和反補貼稅。

同年4月15日，商務部決定對此進行覆審。根據調查結果，商務部裁定，有必要繼續對相關產品徵收稅項，進口經營者在進口原產於美國的乾玉米酒糟產品時，需繼續按照商務部的規定，向中國海關繳納相應的反傾銷稅和反補貼稅。公告提到，如不服覆審決定，可以申請行政覆議，或向人民法院提起訴訟。

2017年1月11日，商務部發布2016年第79號和第80號公告，指調查機關認為原產於美國的進口乾玉米酒糟存在傾銷和補貼，國內乾玉米酒糟產業受到實質損害，決定對原產於美國的進口乾玉米酒糟實施反傾銷和反補貼措施，實施期限自2017年1月12日起5年。