國際超級計算大會超級電腦500強　中國上榜219部數量居首

第34屆國際超級計算大會6月17日至20日在德國法蘭克福會展中心舉行，來自全球70多國超過3500位超級電腦領域的專家學者和產業人士與會，會議期間公布了最新一期全球超級電腦500強榜單，中國有219部上榜，數量位列第一。 此外，國家超級計算廣州中心主任盧宇彤教授擔任本屆大會主席，是首次由中國學者擔任該職務，亦是首度有女性科學家擔任。

國家超級計算廣州中心主任盧宇彤教授擔任本屆大會主席，這是首度有女性科學家擔任這一職務。（網絡圖片）

大會現場發布的第53屆全球超級電腦500強榜單，完成了超級電腦歷史上的一個里程碑，26年來首次實現500部上榜超級電腦的計算性能均達到P級，即每秒運算次數超過千萬億次，由此揭示了近年來超級電腦的飛速發展。

榜單前10名中，來自中國的神威太湖之光以及天河二號A超級電腦佔據第三、第四的位置。從上榜系統總數來看，中國以219部位列第一，美國以116部排名第二。不過，如果從上榜的500部超級電腦系統所屬的各個國家業績份額來看，美國佔比38%，高於中國的30%。

當前，位於中山大學校內的天河二號超級電腦目前正在向E級進發，即每秒運算次數超過百億億次。盧宇彤說，希望到2020年底實現系統的先期升級，繼而實現機器的換代。

（南方日報／人民日報）