維權律師劉曉原執業證遭註銷　曾代理首都機場爆炸案等

6月19日，曾經歷「709事件」的原北京鋒銳律師事務所合夥人劉曉原律師獲當局告知，其執業證將被註銷。 劉曉原表示，雖會就此提出上訴，但他已對中國司法環境徹底絕望。 劉曉原從事維權活動多年，曾代理毒奶粉案和首都機場爆炸案等維權案件。

劉曉原此前上載自己賣老鼠藥謀生的照片到網上，希望以喚起社會關注律師執業權被侵犯的問題。（網絡圖片）

北京朝陽區司法局19日中午，致電通知前鋒銳律師事務所合夥人劉曉原，當局決定註銷他的執業證。

劉曉原說：「律師工作科一個工作人員給我打電話說，北京司法局有一份檔給我，說是要註銷我劉曉原的執業證。我問註銷了幾個人？他說就註銷我一個。但是，去年像我這樣不能轉所執業的有幾個律師。」

鋒銳數十名律師曾在2015的「709事件」中被捕，劉曉原也一度被捕，不過其後獲釋。但北京司法局以他是鋒銳合夥人為由，不讓他申請調職到其他律所。直到去年，鋒銳律所的牌照被註銷，劉曉原發現，當局把他從申請調職的系統名單除名。

他說，過去4年曾多次去信司法當局要求處理，但各個部門互相推卸。無法調職之下，劉曉原近年要靠家人接濟生活。他周二上載自己賣老鼠藥謀生的照片到網上，希望以喚起社會關注律師執業權被侵犯的問題。

首都機場爆炸案 山東男子冀中星2005年在廣東東莞遭治安隊員毆打致殘，他希望獲得賠償，但上訪多年未果，最終在2013年7月20日前往首都機場引爆自製炸彈，希望引起社會關注。雖然事件僅冀中星本人受傷，但他還是以爆炸罪被判處有期徒刑六年。

「對中國司法制度絕望」

按照當局規定，律師在6個月內未被律師事務所聘用或者邀請當合夥人，就會被註銷律師執業許可證。

劉曉原曾代理毒奶案和首都機場爆炸案等多宗維權案件。他形容，當局把律師視為敵對勢力，中國的司法環境讓他感到絕望。

劉曉原：「不做了，不做了。在這樣的時代，在這樣的司法環境下，你還做什麼律師？你連自己的權力都維護不了，你怎麼幫別人維護權利？我再做律師幹嘛？我對這個社會、這種司法環境徹底失望，說是絕望也可以。」

（綜合報道）