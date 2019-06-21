美攻擊俄電網？　華外交部：「稜鏡門」事件在前，擔憂有一定道理

近日，有關美國正在正在加大對俄羅斯電網的網絡攻擊的報道，引起國際上的廣泛關注。《紐約時報》15日援引美國安全事務官員的話稱，至少從2012年開始，美國已將偵查探測器植入俄羅斯電網的控制系統，有很多國家和人士擔憂網絡大戰越來越近。

《紐約時報》6月15日報道，美國自2012年以來就開始對俄羅斯電網系統植入惡意代碼。（資料圖片）

在今天（21日）的中國外交部例行記者會上，有記者就此提問。發言人陸慷表示，關注網絡攻擊的報道一直很多，包括就在外交部例行記者會的場合也有一些媒體會拿出一些涉及中國的指稱找我們求證，事實證明這些指稱都沒有明確證據支撐。

陸慷稱，記者剛才提到的報道，他注意到美國《紐約時報》當時披露了一些詳實的細節，而且印像中當時美國的一些媒體也去找美國政府去求證，希望能夠給予一個說法，但是到目前為止，沒有聽到美國官方對這個問題做出的回應。

陸慷認為，由於報道確實涉及到了對基礎設施，特別是涉及到重大民生的基礎設施的網絡攻擊帶來的威脅，一些國家和一些人士由此表示擔憂，相信因為有過像「稜鏡門」事件這樣的一個眾所周知的這些事實，那麼這些擔憂，確實有一定的道理。