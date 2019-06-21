美攻擊俄電網？　華外交部：「稜鏡門」事件在前，擔憂有一定道理

近日，有關美國正在正在加大對俄羅斯電網的網絡攻擊的報道，引起國際上的廣泛關注。《紐約時報》15日援引美國安全事務官員的話稱，至少從2012年開始，美國已將偵查探測器植入俄羅斯電網的控制系統，有很多國家和人士擔憂網絡大戰越來越近。
《紐約時報》6月15日報道，美國自2012年以來就開始對俄羅斯電網系統植入惡意代碼。（資料圖片）
在今天（21日）的中國外交部例行記者會上，有記者就此提問。發言人陸慷表示，關注網絡攻擊的報道一直很多，包括就在外交部例行記者會的場合也有一些媒體會拿出一些涉及中國的指稱找我們求證，事實證明這些指稱都沒有明確證據支撐。
陸慷稱，記者剛才提到的報道，他注意到美國《紐約時報》當時披露了一些詳實的細節，而且印像中當時美國的一些媒體也去找美國政府去求證，希望能夠給予一個說法，但是到目前為止，沒有聽到美國官方對這個問題做出的回應。
陸慷認為，由於報道確實涉及到了對基礎設施，特別是涉及到重大民生的基礎設施的網絡攻擊帶來的威脅，一些國家和一些人士由此表示擔憂，相信因為有過像「稜鏡門」事件這樣的一個眾所周知的這些事實，那麼這些擔憂，確實有一定的道理。
2013年美國中情局前僱員斯諾登的一份絕密材料，曝光了美國國家安全局（NSA）代號為「稜鏡」（PRISM）的秘密監聽項目。稜鏡計劃是美國國家安全局（NSA）自2007年起開始執行的機密監控計劃。政府能對即時通信和既存資料進行深度覽閱及監察。NSA據此可獲得的數據，包括電子郵件、語音交談、影片、照片、VoIP交談內容、檔案傳輸、登入通知，以及社交網絡資料。而受影響對象非常廣泛，包括多國政要及美國公民。
特朗普在Twitter稱，《紐約時報》的報道「與事實相反」，他同時指責報道是「叛國的虛擬行為」，《紐約時報》則是「人民的敵人」。（資料圖片）
據悉，美國《紐約時報》6月15日爆料稱，美國政府官員承認，早在2012年就已在俄羅斯電網中植入病毒程序，可隨時發起網絡攻擊。報道指出，美國之所以這麼做是為了准備一旦與俄羅斯陷入衝突之時，美國可以向對方電力系統開展網絡攻擊。
儘管美國總統特朗普第一時間否認《紐約時報》的報道，宣稱這是「假新聞」，但外界仍然擔憂網絡冷戰甚至熱戰距離人類越來越近。俄羅斯《觀點報》6月16日表示，美國一直指責俄羅斯和中國對其發動網絡攻擊，但實際上，美國才是對他國發動網絡攻擊的真正凶手。對一個國家的電力系統等關鍵設施發動網絡攻擊，將給平民造成重大損失，有可能會造成正在醫院接受手術的病人死亡，這完全是恐怖主義行徑。
值得一提的是，特朗普去年簽署的「13號國家安全總統備忘錄」賦予了網絡司令部發起網絡攻擊的權力。根據這一備忘錄，這些行動只需要由國防部長授權，無需經過總統批准。