國台辦：任何在香港製造混亂的圖謀都不可能得逞

6月26日上午，國台辦舉行例行新聞發佈會。國台辦發言人安峰山就兩岸政黨交流、兩岸軍事互信和兩岸文化往來等熱點問題回答記者提問。 安峰山還提到香港當前的情況，他稱，任何在香港製造混亂的圖謀都不可能得逞。

台灣總統蔡英文近期曾多次表示，支持香港市民反修例，並稱「一國兩制」在香港失敗。（中央社）

有記者提問，香港「反修例」事件慢慢影響到台灣，原本低迷的民進黨選情有所提升，請問大陸怎樣看待這樣事情？

安峰山說：「我們對台灣的選舉不作評論。有關香港特區政府修例的問題，國務院港澳辦、外交部、我辦都已經表明了我們的原則立場。我們堅決反對任何人對香港的事務說三道四，發表不實言論。任何在香港製造混亂和干擾破壞香港繁榮穩定的圖謀，都是不可能得逞的。」

廈門人才對接會為台青年提供2300崗位

有記者就海峽論壇發問，指台灣政府對論壇「歪曲誣衊、限制阻撓」，國台辦有何評論？

安峰山表示，第十一屆海峽論壇是新形勢下擴大兩岸民間交流、深化融合發展的一次盛會。

他說，本屆論壇有幾大特點：參會規模空前，範圍更加廣泛，人數超過1萬名，創歷史新高；聚焦青年需求，服務青年發展，與會台灣青年人數超過50%，而廈門人才對接會為台灣青年提供2300個就業崗位；此外，論壇合作領域多元，成果更加豐富，除了達成多個協定，還探討推動「新四通」、廈金「小四通」等。

安峰山說：「本屆海峽論壇的成功舉辦，再次說明擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展是兩岸民眾共同願望，民進黨當局與此背道而馳，污蔑抹黑，不得人心，最終註定失敗。兩岸民眾彙聚起推動兩岸關係向前發展的巨大力量和歷史趨勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。」

（海外網）