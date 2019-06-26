藍營總統候選人拒絕「一國兩制」　國台辦：聽取兩岸不同意見

在台灣，國民黨展開2020總統大選的黨內初選，外界對各候選人的政治立場與策略分析也逐漸加溫。 針對國民黨參選人朱立倫、郭台銘日前表示說台灣不會將「一國兩制」作為選項，國台辦發言人安峰山今天（26日）回應稱，「一國兩制」是解決台灣問題的最佳方案，並強調會聽取兩岸不同的意見建議。

國民黨總統初選登場，5位黨內候選人與黨主席吳敦義合影。（國民黨文傳會）

國民黨周二（25日）晚間在高雄舉行首場2020大選黨內初選政見願景發表會，韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中等5名參選人同台登場。

前新北市長朱立倫當天在談到兩岸關係時表示，兩岸關係除堅持民主自由的體制，也反對「台獨」、獨裁及「一國兩制」。鴻海集團前董事長郭台銘也說，「一國兩制」從來不適用於台灣。

對此，安峰山回應稱，「和平統一、一國兩制」充分考慮台灣的實際情況，是解決台灣問題的最佳方案。「一國兩制」在台灣的具體實現形式也會充分考慮台灣的現實情況，聽取兩岸不同的意見建議，充分照顧台灣同胞的利益和福祉。

韓國瑜此前日出席雲林造勢活動，在致辭時表示「保證一國兩制絕對不會在台灣土地實現，除非OVER MY DEAD BODY（踏過我的屍體）」。（聯合新聞網）

據悉，高雄市長韓國瑜此前也曾表態反對「一國兩制」。他在本月15日出席雲林造勢活動時表示，「如果有機會領導中華民國，有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣土地實現，除非OVER MY DEAD BODY（踏過我的屍體）。」

（綜合報道）