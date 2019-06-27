早上宋仲基宋慧喬離婚　晚上范冰冰李晨分手　網民：今天是分手日

娛樂圈一日內連爆兩個「震撼彈」。繼早上傳出韓國演員宋仲基和宋慧喬各自發表聲明，宣布因性格不合而離婚後，內地影星范冰冰和李晨亦在晚上分別透過微博，間接表示已經與對方分手。 兩則消息在內地都受到廣泛關注，一早一晚先後登頂微博熱搜，網民們可謂「操碎了心」，更有人直言，自己再也不相信愛情了。

范冰冰李晨分手的消息，迅速登頂微博話題榜。（微博）

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今天（27日）晚間8點25分，范冰冰透過微博寫道：「感謝一路走來你所有的給予，支持和愛.......我們不再是我們，我們依然是我們。」言論令不少人猜測她暗示自己已經分手。隨後，李晨轉發該則微博，並寫道：「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變」，確認兩人分手的消息。

消息一出，隨即引起大批內地網民的關注，在短短30分鐘內，即登頂微博「話題榜」和「熱搜榜」的第一位。截至8時55分，話題「范冰冰李晨分手」已達到1.2億的閱讀量。

而范冰冰宣布分手的微博，在發出後的短短32分鐘內，已超過32萬次點「讚」，逾10萬則留言和5.2萬轉發；李晨的帖文，亦有近19萬次點「讚」，逾2萬則留言和2.3萬轉發。

值得一提的是，今天早上宋仲基和宋慧喬離婚的消息，已一度登頂微博，受到內地網民的高度關注，晚上又傳出范冰冰李晨分手的消息，內地網民今天可謂「操碎了心」。亦有網民接連受到「打擊」，表示自己不再相信愛情：

那些絕美的大團圓果然只是電視劇。 愛情容易，婚姻不易；相識容易，相處不易。 可能早就分了，只是沒有合適的機會。 太心累了！ 再不相信愛情了。

有人笑言，兩人的「分手宣言」寫得太過「文藝」；也有人指出，微博再一次因為太多人同時搜索而崩潰：