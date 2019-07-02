阿富汗爆炸死傷逾百　中國大使館提醒中國公民注意安全

日前，喀布爾市第16警區發生特大汽車炸彈襲擊，造成至少34人死亡，包括9名兒童在內68人受傷，塔利班宣稱對此負責。

事件發生後，中國駐阿富汗使館發布安全提醒：請中國公民謹慎來阿，在阿中國公民務必牢記安全第一，密切關注當地安全形勢，加強安全防範和應急準備；避免淩晨和夜間外出或單獨外出，避免前往人群密集區域，避免接近敏感設施，避免公開談論敏感話題，避免向陌生人透露住址等個人重要資訊；遵守當地法律並尊重當地風俗習慣，不要對使領館、軍政機構、軍警人員、示威遊行隊伍及車輛進行拍照。

大使館指出，如遇襲擊，不要驚慌和亂跑，應保持鎮靜和通訊暢通，及時躲避進入相對安全地點，迅速報警並與中國駐阿富汗使館聯繫，待確認安全後迅速撤離事發地。

中國駐阿富汗使館領保協助電話：+93-791513339；外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：+86-10-12308或+86-10-59913991

美國方面近來一直試圖和塔利班進行和談。此外，早前塔利班首席談判代表巴拉達爾等還曾前往北京與中方官員進行了會見。中國外交部發言人曾表示，這是中方勸和促談工作的一環。