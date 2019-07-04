聯合國：中國籍官員徐浩良出任開發計劃署政策和方案支助局局長

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）周三（3日）宣布，任命中國籍的聯合國助理秘書長徐浩良兼任聯合國開發計劃署政策和方案支助局局長。

徐浩良接替來自塞內加爾的阿卜杜萊·馬爾·迪耶（Abdoulaye Mar Dieye）。迪耶轉任助理秘書長級別的開發計劃署署長特別顧問。

公開資料顯示，徐浩良自2013年起擔任助理秘書長級別的聯合國開發計劃署亞洲及太平洋區域局局長。他於1994年加入聯合國開發計劃署，在國際發展方面擁有超過25年的經驗，並在聯合國總部、亞太、歐洲和中亞地區工作過，包括紐約、伊朗、東帝汶、巴基斯坦和哈薩克。

古特雷斯：徐浩良提供有影響力的發展解決方案

古特雷斯在任命聲明中表示，徐浩良在多個任務區領導大規模的變革進程，建立了高績效團隊，並顯著地提升了效率。他非常重視明確的戰略願景、協作文化和持續創新的思維模式，與同事合作提供有影響力的發展解決方案。

據了解，徐浩良本科畢業於上海同濟大學，後取得史蒂文斯技術學院管理科學碩士學位和哥倫比亞大學國際事務碩士學位。在1996年加入聯合國之前，徐浩良曾在中國和美國的土木工程領域工作。

（聯合國新聞）