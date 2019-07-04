汪洋：講好宗教的中國故事　提高中國宗教界國際話語權

中國宗教界和平委員會（簡稱「中宗和」）第五屆委員會第一次會議3日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會見與會人員並講話。汪洋指，宗教界要堅持宗教中國化方向，還要提高中國宗教界在國際上的話語權。

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會見與會人員並講話（新華社）

汪洋對會議的成功召開和選舉產生的「中宗和」新一屆領導班子表示祝賀。他指出，過去五年來，「中宗和」堅持黨的宗教工作基本方針，配合國家外交工作大局，遵循「友好、和平、發展、合作」的宗旨，積極主動宣介中國國宗教信仰自由的真實狀況，為營造有利於中國發展的良好外部環境作出了積極貢獻。「中宗和」已經成為宣介中國宗教政策的重要視窗，成為全國政協開展對外交往的重要平台。

汪洋強調，新一屆「中宗和」在新時代要有新氣象，要堅持中國共產黨的領導，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持宗教中國化方向，積極引導宗教更好與社會主義社會相適應。要堅持在國際上講好宗教的中國故事，掌握宗教政策，提高學識素養，以外國人聽得懂的語言、容易接受的方式講好中國故事，提高中國宗教界在國際上的話語權。

他說，「中宗和」要堅持加強自身建設，按照「政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用」的要求，培養造就一支過硬的宗教界人才隊伍，為促進世界和平，推動構建人類命運共同體作出應有貢獻。

在「中宗和」五屆一次會議上，全國政協副主席、「中宗和」第四屆委員會主席帕巴拉·格列朗傑繼續當選為新一屆委員會主席並發表了書面講話。

（新華社）