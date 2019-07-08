深圳市體育中心拆除過程中頂部坍塌　兩人被困多人受傷

今日（8日）上午11時30分左右，正在拆除重建的深圳市體育中心體育館頂部發生坍塌，造成兩人被埋，多人受傷，目前深圳消防正在救援。

深圳市體育中心拆除過程中頂部坍塌。（網上圖片）

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涉事的深圳市體育中心位於福田區筍崗路，目前正在拆除重建成一個新場館。福田區政府透過微博通報，今日上午11時40分，深圳市體育中心在拆除作業期間頂部傾倒坍塌，4名施工人員被困。直到中午12時30分，兩名被困人員獲救並送往醫院救治，現場仍有2人被困，其位置已經確定，救援人員正在進行搜救。事故原因仍待進一步調查。

《南方都市報》報道，事件中至少6人受傷，目前已被送至醫院搶救。醫院內有傷勢較輕的傷者正在病床上休息，有傷者被轉至相關科室就行進一步治療，目前仍有一名傷者受傷較重，正在搶救室內搶救。

有在附近上班的工人介紹，倒塌的體育館前身是籃球館，由於要升級改造，已經清空裡面的所有商舖，倒塌前剩下幾根柱子支撐，外圍基本拆除。亦有在場工人表示，上午事發時突然聽到一聲巨響，現場人員紛紛跑出，才得知有人員受傷或被困。

建於1985年 曾是全國最先進體育館

資料顯示，深圳市體育中心建於1985年，是上世紀80年代深圳「八大文化設施」之一，也是是當時全國設備最先進、功能最齊全的現代化體育館。2018年8月，官方決定將體育中心拆除改造，重建成一個現代化綜合性場館。