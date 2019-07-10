內地導演拍「慰安婦」紀錄片反遭其家屬索款：換人不停打電話要錢

中國首部獲得公映許可的「慰安婦」紀錄片《二十二》票房過億，導演郭柯曾公開稱，保本之後的票房收益將全部捐贈，用於對「慰安婦」歷史研究及倖存者的資助。他其後對參與影片拍攝的「慰安婦」家屬給予了援助金。 據內媒報道，日前有部分未參與出鏡的「慰安婦」家屬也開始向郭柯討要援助金，要求共同分享電影票房成果，而理由則是大家皆為「慰安婦」制度受害者，令郭柯大感無奈。

《二十二》導演郭柯。（資料圖片／視覺中國）

郭柯：未上鏡者於情於理「不該給錢」

郭柯周五（9日）接受傳媒採訪時表示：「我拍攝時，這些老人已去世，我也沒見過他們的家屬，我並不知道他們的存在。然而在去年，他們換著人不停跟我打電話要錢。而且會說一些難聽的話。」

對於未曾謀面的「慰安婦」家屬向自己要錢，郭柯稱，「剩下的錢（票房利潤）我根本就是無權分配的，我只是電影的創作者，並不是『慰安婦』問題研究專家，我怎麼可能辨別出哪位是『慰安婦』的家屬，確認他們的身份並給他們發撫卹金呢？我負不起這樣的責任啊。」

郭柯表示，能理解他們也是「慰安婦」制度受害者，自己也很同情他們，「我建議他們可通過合理途徑申請救助資金，比如向上海師範大學教育發展基金會提出書面申請。但是，未在影片中出現的人，未給予我配合的人，於情於理，我也不該給他們錢。」

郭柯還說，自己對於參與出鏡的「慰安婦」家屬們已經給予了援助金，一共給了24人，「我已經做到了我所能做的。」

《二十二》導演郭柯與受害老人合影。（網上圖片）

未上鏡受害者家屬：以我們母親名聲賺錢

但未參與影片拍攝的「慰安婦」受害者家屬堅持，郭柯在山西錄製紀錄片期間曾承諾，紀錄片如有盈利，將捐獻給受害者或其家屬。

他們還稱，雖然大部分老人已去世，未直接在《二十二》中出現，但該片屬「慰安婦」題材紀錄片，「她們都是『慰安婦』，沒有她們的努力，就沒有這個題材。沒有這個題材哪有你的電影。主要是電影賺錢了，有必要給其他受害者和家屬錢。拿我們母親的名聲賺錢，反而把錢給別人花。為甚麼？」

其中一名家屬還說，其在今年3月得悉郭柯給上鏡受害者家屬援助金，並指郭柯曾叮囑獲得資助的家屬不要讓其他人知道。

《二十二》票房收益捐款說明。（網絡圖片）

據悉，《二十二》是一部關於在日軍侵華戰爭期間中國倖存的「慰安婦」長篇紀錄片，有二十二位「慰安婦」參與拍攝。影片2017年上畫後受到社會的廣泛關注，最終票房超過1.5億元（人民幣，下同），成為中國首部票房過億的紀錄片。

2018年10月8日，《二十二》片方發微博進行捐款公示，影片資助人張歆藝、導演郭柯等多方共同決定向上海師範大學教育發展基金會捐資1008萬元，其中包括郭柯捐出導演個人收益400萬元。

（北京青年報、紅星新聞）