華為首款電視將發布　55英寸榮耀品牌打頭陣

華為繼2019年初傳出佈局電視行業的消息後，更多細節正逐步揭開面紗。有消息稱，華為首款電視產品將於近期發佈，初期將先以榮耀品牌推出。



華為的動態受到市場高度關注。（VCG）

據界面新聞10日報道，榮耀或在7月15日正式宣佈進入電視行業。報道引述知情人士消息，本次不是正式發佈電視，但是會宣佈榮耀正式進入這個行業，正式發佈日期可能會在8月或者9月。



報道稱，在此之前，榮耀已經向媒體發佈了邀請函，其中寫着「榮耀新品類發佈會」。對於電視產品的傳聞，華為方面一直三緘其口。據知情人士透露，榮耀電視機尺寸為55英寸。

除在5G領域被熱議外，有關華為進軍電視市場的傳聞已久。其實早在去年，關於華為電視的消息就已經在業界傳開，官方態度始終比較暖昧。

華為消費者業務CEO在接受媒體採訪時曾明確表示，華為不會做傳統的電視產品，而是會聚焦具備電視功能的大屏產品。



今年5月，兩款華為大屏產品通過了3C認證，其認證型號為OSCA-550/Osca-550A，申請人為華為技術有限公司，生產廠為合肥京東方視訊科技有限公司。這一消息基本坐實了華為要造電視。



榮耀總裁趙明10日凌晨PO出一張自己辦公室的照片，外界猜測打碼部分是電視產品。（截圖）

再加上7月10日凌晨，榮耀手機總裁趙明發布的一張辦公室照片，雖然其稱只是單純想和大家分享下升降辦公桌站立辦公的感受。但細心的用户已看到，照片中被表情包刻意模糊遮擋的部分很像電視產品。



從趙明這條微博的字裏行間不難判斷，這應該是榮耀電視機，也是華為首款電視產品。不過具體型號、參數等指標目前還無從得知。榮耀內部人士則稱「拭目以待」。



此外，還有消息稱，除了榮耀電視外，據稱母品牌華為電視將於第四季度推出，尺寸會大於55英寸。

作為佈局全場景AI解決方案的華為，電視毫無疑問是承載智能家居控制中心的最佳選擇。只不過，華為電視非傳統電視，智能互聯等性能是其最大賣點。

