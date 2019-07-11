【北戴河會議】秦皇島限行危險車輛　河北省高層集體調研確保治安

一年一度的「北戴河會議」即將舉行，會議所在地河北秦皇島已提前加強例行安檢工作。 據《河北日報》報道，河北省省委書記王東峯、省長許勤等高層星期一（8日）至星期二（9日）在秦皇島調研調查，期間有詳細聽取社會治安、智能安檢、惠民服務等工作情況匯報。

據報道，進入旅遊旺季的秦皇島北戴河風景宜人，吸引大量國內外遊客前來旅遊度假，「如何為廣大遊客和人民羣眾創造更好的環境，是王東峯、許勤一直關心的大事」。王東峯強調要以服務羣眾、確保安全的成效踐行「初心使命」，努力營造良好的旅遊環境和社會環境，不斷增強國內外遊客和廣大羣眾的獲得感、幸福感、安全感。

河北省高層到北戴河調研調查，確保治安。（河北新聞網）

王東峯、許勤等先後到北戴河區海濱鎮劉莊村紅石路警務站、京哈高速北戴河出口檢查站、蓮蓬山派出所、海濱汽車站警務站等地，看望慰問執勤幹警，詳細聽取社會治安、智能安檢、惠民服務等工作情況匯報。王東峯表示，檢查站、派出所、警務站等都是服務遊客和羣眾、確保社會安全穩定的重要平台和窗口，要認真總結以往成功經驗，不斷鞏固拓展成果，有力有序有效做好各項工作，為打造國際一流的旅遊城市提供更好服務。

王東峯表明要確保安全穩定萬無一失，「既是政治任務，也是民生工程」，要堅持科學高效指揮調度，確保人防、物防、技防全面覆蓋。當中包括要積極推動大數據、雲計算等高科技技術在交通幹道沿線、主要景區景點、商業區和旅館等人羣聚集場所全面覆蓋；要健全組織體系，構建立體式、全方位的指揮調度體系，及時發現和處置突發事件，努力把各種問題消除在萌芽狀態。

事實上，秦皇島警方早在6月29日就發布通告，北戴河區於7月13日至8月18日在多條道路實施限行，特別是禁止運輸槍支、彈藥、爆炸、劇毒、放射性等危險品和危險廢棄物車輛通行。

北戴河是著名的旅遊避暑勝地。（視覺中國）

據悉，每年夏天，中共領導人及元老都會聚集北戴河「渡假」，期間會舉行非正式會議，商討國家大事。



《多維新聞》早前分析指，「防範化解內外部重大風險」將會今年的重點議程，更具體推測在未來一段長時間，中共決策層要面對的是五大議題，分別會是中美貿易戰、國內經濟、香港、人事及黨建工作。

（綜合報道）