平均時薪超150港元　華人成英國收入最高族羣

英國官方最新出爐的統計報告顯示，華人在英國總體薪酬待遇良好，是該國收入水平最高的族羣，甚至超過本土居民。

據英國《每日電訊報》報道，英國國家統計局日前發佈2018年英國《種族薪酬差距報告》，該文件是官方基於年度人口調查的最新數據、首次對國內不同族羣的收入狀況及差異進行詳盡分析。



倫敦唐人街。（網絡圖片）

據悉，該調查基於過去7年英國所有羣體的平均時薪。



數據顯示，在英工作的華人僱員2018年平均時薪為15.75英鎊（約合153.5港元），是該國收入水平最高的族羣；印度裔緊隨其後，平均時薪為13.47英鎊。相比之下，英國本土白人僱員的時薪平均為12.03英鎊，非裔英國人為10.92英鎊。按每年52個工作周、每週40小時的標準計算，華人僱員比本土白人的年收入高出近1萬英鎊。



對此，有英國勞動與就業方面專家表示，華人僱員在英國就業市場上的強勁表現與他們的教育程度息息相關，他們在讀書的時候就已經很優秀，畢業後謀求一份高起點的職位，也是自然而然的事情。



早在2017年，BBC就曾報道，有85％中學畢業的華人學生都升入大學繼續學習，而其他族裔學生只有三分之二中學後進入大學。

不過報告同時也指出，英國少數族裔總體收入仍與本土白人存在一定差距，這是由於BAME（非裔、亞裔及其他少數族裔）羣體在英國職場處於劣勢，其中巴基斯坦裔與孟加拉裔在排行榜上墊底、後者的平均時薪不足10英鎊。



從地域上劃分，在英國少數族羣人口最集中的倫敦，種族收入差距高達21.7%、居全國之首。專家表示，這説明種族與階層在英國仍然構成職場發展的障礙。