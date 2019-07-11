【新疆再教育營】22國串聯施壓　中方斥是「無端指責和攻擊污衊」

日前，聯合國人權理事會的22個成員國大使發表公開信，指責中國的新疆治理，呼籲關閉新疆所謂的「職業教育培訓中心」。 對此，中國外交部發言人耿爽在星期四（11日）的例行記者會上表示， 有關做法是對中國的「無端指責和攻擊污衊」，呼籲外部勢力停止將人權問題政治化和藉新疆問題干涉中國內政。

外交部敦促相關國家勿干涉中國內政。（Reuters）

耿爽稱，面對恐怖主義和極端主義的嚴峻威脅，自治區依法採取包括設立教培中心在內的一系列反恐和去極端化措施，扭轉新疆安全形勢。有關國家的致函罔顧事實真相，中方已提出嚴正交涉，敦促該些國家尊重事實，摒棄偏見，恪守《聯合國憲章》的宗旨和原則。

耿爽又指，中國此前已邀請多批各國外交官、傳媒和專家學者赴新疆參觀訪問，親眼目睹事實真相，「他們均表示，在新疆的所見所聞與西方媒體報道的情況完全不同。」此外，中國有向聯合國人權高專辦的人員發出訪疆邀請，歡迎真正秉持客觀公正原則的人到訪新疆。

新疆被指建有大量嚴重侵犯人權的「再教育營」。（路透社）

《環球時報》：這22國只是人類的一小部份

另外，官媒《環球時報》發表一篇題為《這22國不代表世界，而是一小撮》的社評稱，指連署信的22個國家都是發達社會，包括出於地緣政治動機事事都跟隨西方的3個波羅的海小國，所有人口相加只約只有5億左右，佔人類的一小部份。該些國家拒絕尊重世界的多樣化現實，唯我獨尊，實際在開展「一小撮優越者與廣大發展中世界的價值對立」。

文章稱，有疆獨組織公然設在歐洲城市，獲歐洲國家提供庇護，亦間接支援新疆以前的血腥暴力活動；歐洲更有一些為新疆暴恐活動囂張申辯的政客和傳媒人，「他們的手上間接沾着死於暴恐襲擊的中國人的鮮血」。

文章最後表示，如何治理新疆只有中國人最清楚，新疆各族人民最有切身體會。西方國家如果善意地提出建議，中國會傾聽及參考，但如果想要逼使中國做事，便是「自討沒趣」。

（綜合報道）