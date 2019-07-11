【中美貿易戰】建立「不可靠實體清單制度」　商務部：近期會發布

商務部在星期四舉行例行新聞發布會，針對建立「不可靠實體清單制度」的問題，發言人高峯透露目前已在履行相關程序，具體細節將於近期發布。

高峯強調，「不可靠實體清單制度」僅針對個別不遵守市場規則，背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的實體或者個人。對於絕大多數守法合規經營的外資企業完全不必擔心，其正常的經營活動不會受到任何影響，中國政府會切實保障所有在華外資企業的合法權益。

華為因為美國商務部的禁令，半導體、晶片等被斷供。（視覺中國）

事實上，對於建立「不可靠實體清單制度」的進展，商務部此前已多次表態，包括清楚説明在決定是否列入時，會綜合考慮四方面因素，分別是是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為、行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害；行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

官媒《環球時報》亦曾評論指，中國建立「不可靠實體清單制度」，是要傳遞出兩大信號，一是中方決不會屈服於美方的壓力，「而且我們不會被動地承受美方的各種打壓，而會採採取積極的反制行動」。

（綜合報道）