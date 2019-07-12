中美貿易談判重啟間隙　劉鶴現身南京調研經濟形勢

據官媒新華社消息，中國國務院副總理兼中央財辦主任劉鶴7月10日至11日在江蘇南京調研經濟形勢和企業情況。 中美貿易戰緊張局勢下，中方對美談判負責人劉鶴南下江蘇，引外界關注。

6月13日，第十一屆陸家嘴論壇在上海開幕。劉鶴出席論壇並發表講話。（中新社）

劉鶴主持召開第三十六次「兩省一市」經濟形勢座談會，聽取了江蘇、上海、浙江以及河南、廣東關於當前經濟運行的介紹。

劉鶴表示，中國2019年上半年經濟運行總體平穩，增長、就業、物價等宏觀經濟指標均處於正常區間。

劉鶴指出，要客觀認識當前的風險和挑戰，經濟出現一定壓力，既有周期性因素，也有體制性、結構性因素，這是正常的，是發展中的現象。劉鶴還強調，要進一步擴大對外開放，推動經濟高質量發展。

受到貿易戰影響，中國經濟增長放緩，企業經營面臨困難。

此前4月22日，中國國家主席習近平主持召開中共中央財經委第四次會議。在不到4天內兩度開會，中央高層就宏觀經濟議題發出指示。

有分析稱，習近平此舉就是樹立「劉鶴經濟學」的權威，推動劉鶴力倡的「供給側結構性改革」。

7月9日，劉鶴代表中方與美方代表就貿易談判進行通話。雙方探討了正式會晤談判的可能，據稱「通話很有建設性」。

7月11日，北京方面確認與美重啟貿易談判。有知情人士稱，中美兩國貿易關係將有望進一步緩解。

值得關注的是，劉鶴曾在6月份赴浙江杭州，調研中小銀行和基礎工作情況。

更早之前，劉鶴還陪同習近平赴江西視察，似乎都表明這位「談判者」暫時不再追求妥協，而是承擔起「應戰者」的角色。