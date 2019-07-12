「你是我的南京條約，我淪陷的開始」　內地粉絲用國恥追星遭批

「你是我的南京條約，是我淪陷的開始」，在內地，不少粉絲近日在微博上以「南京條約」等中國歷史上曾經簽訂過的各種不平等條約為典故造句，暗喻「自己淪陷在明星的魅力」中，向偶像表達欣賞之情。 此舉隨即惹來官媒及大批網民抨擊，認為用「國恥」開玩笑是「無腦追星的行為」，並紛紛發聲「國恥家恨勿調侃」。新浪微博亦展開大清除，對所有帶有「南京條約」的內容禁發3天。

除了《南京條約》，中國近代史中大多數恥辱條約或具有重大意義的戰役、事件，也都被以同樣的句式來編排自己與偶像的「愛情故事」。

有的粉絲在微博對自己喜愛的明星寫道，你是我的南京條約，是我淪陷的開始......還有的人寫道，你是我的洋務運動，轟轟烈烈但又一敗塗地；你是我的《九國公約》，其特點：以最温柔的理由做最殘忍的事；你是我的戊戌變法，即使獻出生命也只是曇花一現。

中國歷史研究院的官方微博發文稱「國恥家恨請勿調侃」。（微博）

粉絲「無腦跟風」遭官媒炮轟

在「跟風造句」之後，開始有其他網民發聲譴責這種以「國恥」作為典故的追星行為。《人民日報》海外版旗下的自媒體「俠客島」評論事件時更直言：「真夠腦殘的，書讀得太少，飯吃得太飽。」

此外，中國歷史研究院的官方微博祭出「國恥家恨」圖片，羅列出中國近代史上簽訂的不平等條約，要求眾人切勿再調侃歷史。

內地官媒央視、《環球時報》、《紫光閣》，以及「共青團中央」和「中國警察網」等官方微博亦紛紛轉發以表支持。

涉事App「66鍵盤」有預設文案功能。（網上圖片）

輸入法App預設文案惹的禍

而由於眾人造的句子都一樣，外界細究發現，原來「罪魁禍首」是出自於一款名為「66鍵盤」輸入法App的內建文句。

11日傍晚，新浪微博發佈公告稱，經過調查，「66鍵盤」能夠預設數量眾多的與明星有關的文案，便於使用者複製後發佈。帶有「南京條約」的違規內容即出自此類預置文案。

公告還稱，微博已採取緊急措施，在此輸入法糾正錯誤做法前，對所有帶有「南京條約」的內容禁發3天。 同時強烈譴責該輸入法App不負責任的行為，已將相關情況上報主管部門。

涉事的「66鍵盤」則回應稱，其App中並不存在新浪微博一方所稱的帶有「南京條約」等違規內容的相關文案，認為可能是某用户創建的快捷輸入，但就表示將對App下架，日後會加強內容監管。

《南京條約》是大清首個因對歐美國家戰敗而簽的條約。（資料圖片）

《南京條約》割讓香港島給英國

《南京條約》又稱《萬年和約》、《白門條約》、《江寧條約》，是中國近代史上第一個不平等條約。該約於1842年8月29日，由清朝政府欽差大臣耆英、伊里布與英國代表砵甸乍（Henry Pottinger，清廷譯作璞鼎查）在停泊於南京下關江面的英艦皋華麗號上簽訂，標誌着第一次鴉片戰爭的結束。

《南京條約》共十三款，其中要求中國：（1）割讓香港島；（2）向英國賠償鴉片煙價、商欠、軍費共二千一百萬銀元；（3）五口通商，開放廣州、福州、廈門、寧波、上海五處為通商口岸，允許英人居住並設派領事；（4）協定關税，英商應納進出口貨税、餉費，中國海關無權自主；（5）廢除公行制度，准許英商在華自由貿易等。此外，也規定雙方官吏平等往來、釋放對方軍民以及英國撤軍等事宜。

（綜合報道）