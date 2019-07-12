華為：鴻蒙為物聯網開發　是否發展為手機系統還未確定

今天（12日），中國通信設備製造企業華為發佈《2018年可持續發展報告》，華為董事長樑華在談及鴻蒙系統時表示，這是為物聯網開發的操作系統，是否發展為手機系統還未確定。

華為的鴻蒙系統備受外界關注。（VCG）

近日有消息稱，華為將在今年8月的全球開發者大會上發佈鴻蒙系統。樑華表示，鴻蒙系統是為物聯網開發的，用於自動駕駛、遠程醫療等低時延場景。華為手機還是把開放的安卓系統和生態作為首選，如果美國不允許華為使用安卓，華為是否會把鴻蒙發展為手機系統，還沒有確定。

早前，在7月9日，華為「心聲社區」曾發佈華為創始人任正非6月份接受法國《觀點》週刊採訪，其中就有談及鴻蒙系統。

任正非表示，鴻蒙系統並不是像大家想象那樣用在手機中，做這個系統的時候並不是想替代谷歌的。如果谷歌高端系統不向華為開放，鴻蒙系統會不會轉移做一些生態，現在還沒有完全界定。

他説，鴻蒙操作系統是一個面向確定時延系統的操作系統，實現系統端到端處理時延是精確到5毫秒，甚至更低的毫秒級乃至亞毫秒級，控制只有這麼小時延，對物聯網自動生產有用。他還坦承該系統的弱點：「與蘋果、安卓相比，我們的缺點是沒有生態，只是一個純技術性操作我們電信網絡的系統。」

有分析認為，如今，在最新的發佈會上，樑華再談及鴻蒙的時候態度出現微妙變化，坦言華為手機還是把開放的安卓系統和生態作為首選，或是由於近日美國商務部對華為供應鏈的限制稍有放鬆。

不久前，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈，如果不涉及國家安全，美國公司將被允許向華為出售設備。

隨後，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月9日在美國華盛頓舉行的美商務部例會上表示：「商務部將在不威脅美國國家安全的情況下發放許可證。」

因此，美國將向希望向華為出售技術的美國公司發放牌照，前提是出售的技術不會危害國家安全。不過，羅斯指出，華為將繼續留在美國限制交易的「實體名單」上。