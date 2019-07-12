【孟晚舟被捕】加方堅稱無政治動機　中方駁斥：是嚴重政治事件

近日，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，逮捕孟晚舟不存在政治干預。對此，中國外交部駁斥稱，這是一起嚴重的政治事件。

加拿大外長方慧蘭表示，逮捕孟晚舟不存在政治干預。（資料圖片）

在今天（12日）中國外交部例行記者會上，有提問稱，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）近日接受採訪稱，加方遵守法治原則，依據加美引渡條約逮捕孟晚舟，其中不存在政治干預。

此外，方慧蘭對當前加中關係面臨困難感到痛心，但百分之百確信加方作出了正確決定，並強調加拿大前總理克雷蒂安關於加司法部長終止對孟晚舟案引渡審理的提議是錯誤的。

外交部發言人耿爽對此表示，中方對加官員近來屢次就孟晚舟事件和中加關係發表錯誤言論表示強烈不滿。中方在孟晚舟事件上的立場是明確的、堅定的。

耿爽強調，美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，是對中國公民合法權益的嚴重侵犯，這是一起嚴重的政治事件。

耿爽指出，一段時間以來，加國內不少有識之士就此發表了客觀公正的言論，但加方置若罔聞，執意堅持錯誤立場。中方強烈敦促加方認真對待中方嚴正立場，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，確保她平安回到中國。

克雷蒂安6月曾主動請纓，表示願意擔任特使，赴華謀求中加關係「解凍」。（資料圖片）

據加拿大媒體6月13日，加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chrétien）正在考慮建議聯邦司法部長行使職權，中止美國引渡華為高管孟晚舟一案，從而令加中外交關係恢復正常。

這一提議最早是由加拿大中國問題專家姜聞然提出。克雷蒂安在討論時提出，法律規定司法部長可以中止引渡程序。

此外，克雷蒂安曾私下表示，迫使加拿大拘捕孟晚舟是美國耍了加拿大，美方的引渡請求讓加拿大農場主、豬肉生產商付出代價，是不可接受的，「加拿大不應該為孟晚舟被捕付出代價」。

在加拿大逮捕孟晚舟後，中加兩國關係降至冰點，中方於3月對加拿大油菜籽作物的進口下達禁令。隨後，又在7月初對加拿大輸華肉類停止進口。除此之外，中國還以竊取刺探中國情報罪逮捕了兩名加拿大公民

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