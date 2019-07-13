【掃黑除惡】洩漏舉報線索致舉報人被毆打　寧夏公安局長被免職

內地近來厲行「掃黑除惡」及嚴查「保護傘」。在寧夏固原市隆德縣，據官方在星期六（13日）發布的消息，縣公安局竟將督導組轉交的舉報線索，洩漏予被舉報人觀莊派出所所長趙慧。趙慧得知後更兩次毆打舉報人及其同行的兒媳。 事後隆德縣政法委副書記、公安局局長安繼海被免職，趙慧則被開除黨籍及刑拘。

據寧夏掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室通報，中央掃黑除惡第20督導組進駐寧夏督導期間，接到關於隆德縣公安局觀莊派出所涉嫌「保護傘」的舉報線索。

中央掃黑除惡第20督導組日前進駐寧夏。（電視畫面）

及至6月28日，督導組將舉報線索轉交縣公安局核查，結果縣公安局未有認真核查線索，反而將舉報人資料，洩漏予被舉報人觀莊派出所所長趙慧。趙慧隨後就將舉報人帶到派出所詢問，並兩次毆打舉報人及陪同前來的兒媳，致使兩人都要住院治療。

通報指，是次事件性質惡劣，情節嚴重，經調查屬實後，負有直接責任和重要領導責任的隆德縣政法委副書記、公安局局長安繼海給予黨內嚴重警告處分及免職；對負有直接責任的縣公安局刑偵大隊教導員、大隊長於泳給予留黨察看一年、政務撤職處分，降為科員，調離公安隊伍；給予觀莊派出所所長趙慧開除黨籍處分；對負有直接責任的縣公安局刑偵大隊警員韓東給予黨內嚴重警告處分，調離公安隊伍；對負有直接責任的縣公安局刑偵大隊警員李麒才給予黨內警告處分。

此外，固原市公安局已決定對趙慧以涉嫌故意傷害犯罪刑事拘留，依法進行處理。

（澎湃新聞）