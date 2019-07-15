【01直播】國家統計局宣布今年上半年GDP約45萬億元　增長6.3%

今日（15日）上午10時，國務院新聞辦公室召開記者會，由國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇，介紹2019年上半年國民經濟運行情況，公布國內生產總值（GDP）、工業增加值、投資消費等多項宏觀經濟數據。

毛盛勇宣布，今年上半年GDP約45萬億元，增長6.3%。（01直播）

毛盛勇宣布，初步核算，今年上半年國內生產總值450933億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長6.3%。分季度看，第二季度同比增長6.2%，比第一季度放緩0.2個百分點。分產業看，第一產業增加值23207億元，同比增長3.0%；第二產業增加值179984億元，增長5.8%；第三產業增加值247743億元，增長7.0%。

毛盛勇指，農業生產形勢較好，上半年種植業增加值同比增長3.9%，增速比一季度回落0.5個百分點。工業生產基本平穩，高技術製造業比重提高，上半年全國規模以上工業增加值同比增長6.0%，增速比一季度回落0.5個百分點。服務業較快增長，上半年全國服務業生產指數同比增長7.3%，比一季度回落0.1個百分點，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業增加值同比分別增長20.6%、7.8%、7.3%和7.3%。

市場預期增長6.2%-6.4%

面對經濟下行壓力和世界貿易保護主義抬頭等因素，市場之前分析普遍認為，上半年以及第二季度GDP增速或在6.2%-6.4%之間。而中國人民大學國家發展戰略與研究院此前發布的一份報告顯示，在淨出口的拉動下，2019年上半年維持「弱企穩」，預計上半年實際GDP增速為6.3%。

今年首季，中國GDP同比增長6.4%，好於市場預期。國務院主辦的《經濟日報》當時刊文指，首季GDP增速好於不少市場機構的預期，部分主要經濟指標在3月份更明顯回升，令人振奮、鼓舞人心。但經濟運行仍然存在不少困難和問題，外部經濟環境總體趨緊，國內經濟存在下行壓力，故要在實現經濟運行保持平穩的同時，經濟結構調整持續優化升級，加速向高質量發展邁進。