郭文貴北京資產「盤古大觀5號樓」遭整棟拍賣　市場估價逾74億

流亡美國的中國商人郭文貴在北京的資產——盤古大觀5號樓，將以起拍價51.82億元（人民幣，下同）被官方司法拍賣，其市場估價達74億。

流亡至美國的郭文貴。（Reuters）

專門處置不良資產的「中國創維互動」官網最新信息顯示，位於北京朝陽區的盤古大觀5號樓，將於今年8月19日至20日進行司法拍賣。

官網資料顯示，盤古大觀5號樓（負5層至正39層）面積達139356.25平方米（約150萬平方尺），起拍價為51.82億元，市場價為74億，保證金為10億。

據知，盤古大觀5號樓由北京盤古氏投資有限公司開發，後者實際控制人正是流亡至美國的郭文貴。該公司多名職員因騙貸罪、騙購外匯罪，於2017年獲刑。

盤古大觀5號樓的4至15層及17至23層共計19套辦公房曾被司法拍賣。但最終流拍。（資料圖片）

創維互動官網還顯示，中國官方曾在2018年8月31日對盤古大觀5號樓的4至15層及17至23層共計19套辦公房進行司法拍賣 。當時的起拍價為28.98億元，市場價為10億元，保證金為28.98億元。不過，這宗司法拍賣最後流拍。

此前，中國官方還曾在2018年10月12日發佈消息，稱郭文貴曾經控制的北京政泉控股有限公司因強迫交易罪被處罰600億元。