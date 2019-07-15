中加關係雪上加霜　外交部證實又一加拿大公民在華涉毒被拘

由於華為孟晚舟事件，中加關係異常緊張。 加拿大外交部在當地時間7月13日稱，一名加拿大公民在中國煙台被拘捕，但拒絕透露具體是何原因。 今天（15日），中國外交部例行記者會，發言人耿爽在回答相關問題時表示，山東省公安機關近日查獲一起外籍留學生涉毒案，涉案人員中有一名加拿大公民，目前案件正在偵辦中。

外交部證實又一加拿大公民在華涉毒被拘。（資料圖片）

耿爽表示，中方依法保障當事人正當權益。公安機關已及時向相關國家的駐華使館進行了領事通報，並將安排使館人員探視。

耿爽指出，此案與江蘇省公安機關近日查獲的外籍人員涉毒案無關。

據悉，7月9日，江蘇省徐州市警方曾對外發布消息稱，他們當天逮捕了19名與毒品交易相關的人員，並且其中16人為外籍公民，隨後在7月12日，英國駐華大使館確認其中有4人為英國公民。

目前中方已確認這名被逮捕的加拿大公民涉毒，但與江蘇涉毒案無關。

此事發生後，包括英國《衞報》、德國《法蘭克福匯報》在內多家媒體都發文警告稱，在中國吸毒會被嚴懲。

中國指控兩名在押的加拿大人康明凱（右）及斯帕弗（左）合謀竊取中國國家機密。（資料圖片）

據瞭解，此前已有2名加拿大公民在華被拘。其中包括因涉嫌為境外竊取、刺探中國祕密和情報犯罪被依法逮捕的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig），以及因涉嫌為境外竊取、非法提供中國祕密犯罪而被依法逮捕的加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）。

對此，紐約時報中文網指出，中國再拘留一名加拿大公民，讓兩國政府之間高度緊張的關係雪上加霜。

紐約時報中文網援引一名加拿大前任官員猜測，「這名加拿大人被捕也可能是中國給加拿大發出的另一重信號：中國希望加拿大釋放華為高管孟晚舟。

」