蔡英文過境美國狠批大陸　陸官媒暗示或再向台海試射導彈

台灣總統蔡英文日前外訪過境美國，並發表演講。此舉引發北京強烈不滿，大陸外交部對其進行痛批後，上海官媒《新民網》警告稱，台灣方面不要忘了李登輝訪美大陸發射導彈的歷史。有分析認為，當前解放軍再度向台海試射導彈並非不可能。

蔡英文訪問邦交國時過境美國。（Reuters）

蔡英文日前訪問邦交國，在美國紐約過境停留2晚，回程將在丹佛過境停留2晚。蔡英文在紐約呼籲全球正視來自中國大陸的威脅，以及批評大陸打壓台灣政策。

對於蔡英文的言論，7月15日，大陸外交部發言人耿爽稱其是在大放厥詞，並強調蔡英文挾洋自重、仰人鼻息、有失尊嚴，註定是死路一條。

同日，上海市委直管的官媒新民網刊文稱，蔡英文過境美國，堪稱1995年時任台灣總統李登輝訪美的2.0版本。辭去民進黨主席的蔡英文，為「大戰2020」，不惜做得比李登輝還要過火。

這篇由「海上客」所寫的文章告誡蔡英文，1949年以來，兩岸的內戰還未結束，海峽兩岸至今沒有和平協議。1995年李登輝在美大放厥詞，他得到的是解放軍導彈射到高雄外海75公里左右的地方。

時機巧合的是，就在蔡英文過境美國的當口，中國大陸國防部7月14日宣佈將在東南沿海組織例行性演習。在過去的數次類似演習中，均由解放軍陸軍第73集團軍（原31集團軍）擔綱。

但《環球時報》稱，此次演習主導者「解放軍」並非某單一軍種，很可能是陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊共同構成的聯合演習。那麼在時局緊張的當下，火箭軍重演1995年至1996年原二炮向台灣外海發射導彈之事並非不可能。

無獨有偶，就在6月30日，面對美軍在南海的持續且不斷升級的自由航行活動，火箭軍被指從貴州、浙江兩地向南海中部海域發射6枚反艦彈道導彈。這在此前是很難想象的。

（綜合報道）