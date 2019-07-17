Google遭美鉅富指控「叛國」私通中國　副總裁赴國會澄清

美國總統特朗普（Donald Trump）的知名支持者之一、PayPal聯席創辦人蒂爾（Peter Thiel）星期日（14日）在華盛頓舉行的全國保守主義大會上，建議當局調查Google「似為叛國」的行為，引發外界關注。 美國總統特朗普日前表示，將調查Google與中國軍方的合作。 對此，Google負責政府事務和公共政策的副總裁巴蒂亞（Karan Bhatia）星期二（16日）表示，Google並未被中國情報人員滲透，且與其他任何一間大型科技公司相比，Google如今在中國的業務已少之又少。

蒂爾（右）是特朗普（中）的支持者（Getty Images）

美國參議院星期二（16日）舉行有關Google的內容政策聽證會，巴蒂亞在會上表示，2018年傳出Google將在中國推出審查版搜索引擎的「蜻蜓」計劃，但計劃在引發強烈批評後擱置。

參議員華納（Mark Warner）則表示，Google行政總裁披猜（Sundar Pichai）向他透露，該公司已結束在中國的一些合作關係。

據早前報道，特朗普星期二（16日）在Twitter表示：「蒂爾相信Google要接受有關叛國的調查，他指控Google與中國政府合作。」特朗普形容蒂爾是一個很棒與出色的人，「他對這議題比其他人都要熟悉，特朗普政府會看一看！」

特朗普發表Twitter後，又在白宮內閣會議上對記者發表講話時表示，鼓勵司法部長巴爾（William Barr）調查這一指控，看看「它是否屬實」。

有關蒂爾的批評，Google早前向美國傳媒回應指，「一如我們以前所説，我們沒有與中國軍方合作。」

（綜合報道）