【劉強東涉性侵】網民揭劉強東更換律師　微博熱搜榜急刪

劉強東早前被指控去年8月在美國性侵21歲中國女留學生，引發軒然大波，雖然最終獲檢方決定不予刑事起訴，但該女留學生於今年4月已再次入稟法院，循民事索償5萬美元（約38萬港元），案件將於9月11日開庭聽證。 據內地微信公眾號「北美留學生日報」星期三（17日）消息，長期關注 京東集團董事長劉強東在美涉性侵一案的網民發現， 劉強東日前將委任律師更換為一名「背景和實力更強」的人士。

劉強東事後一度被警方帶走。（影片截圖）

消息指，新上任的律師Peter H. Wash畢業於哈佛大學法學院，曾擔任聯邦助理檢察官，期間專注於處理經濟犯罪案件，多次獲得司法部授予的特別成就獎，後加入聯合保健（UnitedHealth Group）擔任該公司的資深法務人員。

消息續指，Peter H. Wash於2015年加入知名律師事務所霍金路偉（Hogan Lovells），目前是事務所合夥人之一。

劉強東更換律師一事引發網民關注，並登上微博熱搜榜。值得留意是，相關關鍵詞在熱搜榜僅停留數分鐘便消失不見。

微博發布多條與案件有關的片段，聲稱「女方舉止親密主動邀請劉強東進入房間」。（視頻截圖）

有網民分析稱，在這宗性侵案中「劉強東輸得起，但京東輸不起」。資料顯示，性侵案發生前京東市值435億美元，而案發過後3個月，京東市值蒸發了148億美元。雖然美國檢方決定不起訴強東，但劉強東難逃民事訴訟，加上京東近年來的虧損，一旦民事訴訟案失敗，對京東的打擊不可小覷。

（綜合報道）