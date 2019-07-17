【5G就緒】北京已建成逾5000個基站　華為5G晶片完成全部網測

隨着中國政府正式發放5G商用牌照，相關晶片的研發測試工作正加緊進行。 國家5G推進組主辦的峯會星期三（17日）在北京開幕，組長王志勤公佈5G終端晶片的最新測試進展，其中華為海思的巴龍5000晶片已率先完成全部網絡測試。 另一方面，北京至今已建成逾5000個5G基站，覆蓋區域包括城市核心區。

據王志勤表示，推進組共對4款5G晶片及6間公司的5G系統，進行室內、室外兩種環境的網絡測試。測試項目包括在5G獨立組網和5G、4G混合組網情況下的業務成功率、時延以及長時間保持性能等。

美國高通的職員在峯會上展示自家的晶片。（新華社）

其中能支援5G獨立組網（SA）和非獨立組網（NSA）兩種模式的巴龍5000晶片，已完成從室內到外場的全部網絡測試。另外針對NSA的美國高通X50晶片，亦已完成全面測試。至於台灣聯發科針對SA和NSA的晶片，以及中國紫光展鋭的晶片，前者已完成所有室內測試，後者則仍在進行測試。

所謂SA、NSA，簡單而言分別是指「5G核心網+5G基站」及「4G核心網+5G基站」。雖然各具優勢，但NSA的進化方向，甚至5G網絡部署的終極目標將會是SA。巴龍5000晶片率先完成所有測試，同時兼容SA及NSA，反映華為在5G方面確是處於領先地位。

事實上，華為相關負責人早前就曾公開表示，巴龍5000晶片較競爭對手高通X50晶片的下載速度高出兩倍，且是已經進入到實際應用階段。華為創辦人任正非更直言，「5G應用以後你就知道，將來美國可能是落後國家。」

截至6月底，北京已建成5285個5G基站。（視覺中國）

另一方面，北京通訊管理局副局長王暉在星期三表示，截至6月底，北京已建成5285個5G基站，訊號主要覆蓋區域包括城市核心區、冬奧會園區、世園會園區、北京大興國際機場等。據介紹，北京預計在2021年實現首都功能核心區、城市副中心、「三城一區」、商務中心區（CBD）、奧林匹克中心區等重點功能區的5G網絡覆蓋。

（綜合報道）