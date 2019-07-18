【高景一號】拍攝大量波斯灣衞星圖片　中國公司詳析美伊兩軍部署

伊朗局勢愈趨緊張，北京航天遙感國際科技發展有限公司日前就在官方微信「遙感智庫」，公佈利用國產衞星「高景一號」所拍得的美伊兩國軍隊調動的衞星圖片，並詳細分析雙方的部署。

文章指，空軍是美國的主要作戰力量，「因此關注美軍是否動武，我們重點對美軍在中東設立的10餘處空軍基地進行了遙感分析」。該些基地大多數位於波斯灣沿岸，旨在控守中東地區主要戰略要地，是美國在中東長期保持軍事存在、參與中東事務的主要據點。

衞星圖片顯示，美軍在7月8日起已向阿聯酋扎弗拉空軍基地增派大量F15戰機，當天露天停駐的有多達26架，「從戰機數量、塗裝看，該基地已進駐兩個F15戰機中隊」。

阿聯酋扎弗拉空軍基地此前未見有F15戰機。（遙感智庫）

美軍向阿聯酋扎弗拉空軍基地增派大量F15戰機。（遙感智庫）

衞星圖片亦顯示美軍在約旦穆瓦法克．薩爾提空軍基地常駐一個F15戰機中隊。文章指出，加上扎弗拉空軍基地的兩個中隊，美軍已將空中常規打擊武器準備就位，具備在該地區進行護航及常規空中打擊的能力，「從位置上看，兩處基地距德黑蘭直線距離分別約1300公里和1400公里，距離基本一致」。文章分析，美伊兩軍陳兵於波斯灣沿岸，一旦戰爭爆發，美軍或將會使用穆瓦法克．薩爾提空軍基地的力量，從西側攻擊伊朗。

此外，雖然有報道指美軍首次向卡塔爾烏代德空軍基地部署12架F22戰機，但7月8日及10日的衞星圖片，均未見到有F22戰機露天停駐，「F-22戰鬥機造價高昂，維修保養費用高，因此美軍未將其露天停放，而是停放在機庫等防護設施內」。文章分析該基地相關設施，認為具備存放12架F22戰機的地方僅有兩處，一是位於基地中部的兩座連體機棚，二是位於基地東南部的兩座連體機棚。該兩處機棚不論外形、尺寸、色調均完全一樣，足以容納12架F22戰機。

兩處機棚不論外形、尺寸、色調均完全一樣，足以容納12架F22戰機。（遙感智庫）

衞星圖片更顯示，扎弗拉空軍基地此前停駐的F35戰機已消失無蹤，並非將戰機轉場，而是就地隱藏，「除了保養維護，更多的是隱藏其位置、數量等動向訊息，規避伊朗偵察監視」，更重要是在關鍵時刻由F22、F35戰機組成的隱形戰機編隊，向伊朗發動致命攻勢。

扎弗拉空軍基地此前停駐的F35戰機已消失無蹤。（遙感智庫）

至於美軍的B52戰略轟炸機，衞星圖片顯示美軍此前在卡塔爾烏代德空軍基地部署的多架B52戰略轟戰機，在7月8日及10日均未有露天停駐，「研判美B52戰略轟炸機已轉場，或將其後撤至後方基地，這樣既可規避伊朗火力打擊，更能達成突然襲擊效果，實現對伊朗境內目標實施防區外打擊的目的」。

美軍在卡塔爾烏代德空軍基地的B52戰略轟炸機已轉場。（遙感智庫）

文章又提到，烏代德空軍基地在7月8日進駐3架EA18G「咆哮者」電子戰機，7月10日再進駐一架RC135S偵察機，搭配此前常駐謝赫伊撒空軍基地的P3C反潛巡邏機、EP3偵察機，扎弗拉空軍基地的「全球鷹」無人機、KC10加油機、E3預警機、U2高空偵察機，烏代德空軍基地RC135V/W電子偵察機、E8指揮機等各型號支援保障戰機，「（美軍）可對伊朗境內重要目標實施電子、反潛、偵察、電子壓制等多重任務，為主要軍機提供情報、通訊、加油等全方面保障」。文章認為，從美軍戰機的數量、類型及部署動向，「美空軍已基本做好對伊朗實施打擊的準備」。

文章認為，從美軍戰機的數量、類型及部署動向，「美空軍已基本做好對伊朗實施打擊的準備」。（遙感智庫）

文章認為，從美軍戰機的數量、類型及部署動向，「美空軍已基本做好對伊朗實施打擊的準備」。（遙感智庫）

另一方面，美國的盟友已在調兵遣將配合。7月8日的衞星圖片顯示，扎弗拉空軍基地的盟軍戰機停放區，已露天停駐一架法國製造的「陣風」戰機；7月11日的衞星圖片顯示，阿聯酋阿布扎比北部的薩德導彈發射車，發射指向從西南方向轉向北側，直指伊朗。

扎弗拉空軍基地的盟軍戰機停放區，已露天停駐一架法國製造的「陣風」戰機。（遙感智庫）

阿聯酋阿布扎比北部的薩德導彈發射車，發射指向從西南方向轉向北側，直指伊朗。（遙感智庫）

至於伊朗軍隊的部分，衞星圖片顯示其正不斷加強波斯灣沿岸防空力量部署，包括將最先進的S300防空系統前推至部署阿薩盧耶、將最先進的國產防空導彈「霍爾達德3」部署至阿巴斯、在賈斯克地區增加部署一部「霍克」防空導彈和一部岸艦導彈，「可見，面對美軍咄咄逼人的態勢，伊朗也正積極做好應對措施」。

伊朗正不斷加強波斯灣沿岸防空力量部署。（遙感智庫）

伊朗正不斷加強波斯灣沿岸防空力量部署。（遙感智庫）

伊朗正不斷加強波斯灣沿岸防空力量部署。（遙感智庫）

文章最後認為，從衞星圖片所顯示的整體規模，雖然美軍有一系列的調動部署，但尚未見到向伊朗周邊集結地面部隊，對伊朗發動全面戰爭的跡象並不明顯，「美空軍已具備打擊伊朗核設施等關鍵目標的能力，做好了對伊朗實施空中打擊的準備，下一步美伊局勢是否徹底滑落戰爭旋渦，更多的取決於美國政治需要」。

（遙感智庫）