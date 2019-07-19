【中美貿易談判】外交部證中美牽頭人再通話　被指不急於達成協議

7月19日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上確認，中美經貿磋商牽頭人再次舉行通話，討論落實兩國元首大阪會晤共識的問題。參加通話的中國代表有中國副總理劉鶴、商務部長鍾山等，美國方面有貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）。

中國領導人如今密集視察基層，主基調是做好自己的事。（新華社）

對於重啟的中美貿易談判，北京方面始終強調，要相互尊重、平等互利、相向而行，各自尊重對方國家主權，達成的協議要對雙方有利，雙方也都要做出讓步。

美國貿易代表萊特希澤辦公室7月19日證實，萊特希澤與姆努欽18日晚與中國牽頭人通電話。

這是中美雙方牽頭人自7月以來第二次通話。雙方討論貿易議題，但未有具體信息披露。7月9日，萊特希澤和姆努欽與劉鶴、鍾山通話。

英媒路透社稱，姆努欽表示，正落實中美元首G20大阪峯會共識，若通話取得進展，美國代表團或許會前往北京，與中國官員會面談判。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在6月底達成重啟貿易談判的共識。特朗普「承諾」不加徵新的關税，中國則被指同意購買美農產品。

不過，7月11日，特朗普突然「發難」，聲稱中國沒有兑現購買農產品的承諾。16日，他威脅將對3,250億美元中國商品加徵關税。

對此，中國外交部迴應稱，威脅無益於談判的推進，希望美國拿出毅力和決心，千里之行，始於足下。在輿論看來，中國方面實際上並不急於達成協議。

首先中國在7月15日公佈該國上半年經濟增速情況，達成6.3%的既定合理目標。這無疑給決策者一大信心，即美國發動的貿易戰並未重創中國經濟。

其次，相比此前多輪談判緊鑼密鼓地進行，如今中國牽頭人劉鶴似乎並不是始終將精力聚焦於此，而是「抽空」赴南京等地視察，並一再強調「做好自己的事」。

第三，中國方面也有意藉助貿易戰來倒逼內部的改革廣度和深度，以及凝聚人心，為改革掃除輿論障礙。官媒《人民日報》曾説，貿易戰讓中國人團結一致。