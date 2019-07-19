【章瑩穎案】兇手未判死刑　專家：英美已開始反思陪審團制度問題

殺害中國訪問學者章瑩穎的兇手基斯滕森（Brendt Christensen）被判終身監禁 ，引發廣泛關注。有分析人士表示，陪審團一致裁決才能判處死刑，是英美法系中天賦人權的理念體現，但目前陪審團制度的效率問題，也引發了英美法系國家的反思。

綜合媒體7月19日消息，陪審團經過一天的閉門審議後，無法就判處死刑達成一致，克里斯滕森免於一死。據一名陪審員透露，12名陪審員中10人贊成死刑，2人反對。對於這一的審判結果，法官表示，未宣告其死刑彰顯的是陪審團的人性，而不是基於被告人的品格。

宣判後，據中共北京市委主管的《新京報》消息稱，中國政法大學刑事訴訟法學專家洪道德對陪審團未給出死刑判決，以及這個案件中陪審團對死刑的影響作了解讀。

對於死刑的慎之又慎，來自於歐美的傳統觀念和文化。社會中某個人如果罪大惡極，其行為後果需要用生命來抵償的時候，需要交由全社會的普通民眾來做出選擇，陪審團就是全社會民眾的代表。

洪道德説，基於上述理念，在章瑩穎案件中，如果僅有一個陪審員不同意死刑，死刑就不能成立，這既要求證明被告人罪行極其嚴重，還要將其罪行嚴重到足以致死的證據毫無疑點地展現出來。

洪道德還表示，在美國，證人出庭的證言，對於陪審團來説可信度是非常高的，很大可能是因為這部分證據，只要説服某個陪審員，被告人便可以免於死刑。

另外，根據發表在2002年的《美國陪審制度述評》（簡稱《述評》）, 進入20世紀,陪審制由於其費用高、耗時、不易預測判決結果,不適合審理複雜案件等弊端而備受批評。章瑩穎案件中，從陪審團的確認到定罪，經歷了近兩年的時間。

據《述評》的統計，2002年左右，在美國各州和聯邦兩級法院,通過正式陪審團程序審理的案件不到刑案的10%,另外90%主要通過辯訴交易結案。有資料顯示，在加州,當事人自願放棄陪審團審而改由法官審的，在刑案中佔80%。

中國外交部對兇犯表示譴責

此外，中國外交部在今天（19日）的例行記者會上，有記者就章瑩穎案審判結果提問，耿爽迴應稱，中方再次對兇犯的殘忍行徑表示強烈的憤慨和嚴厲的譴責，故意非法剝奪他人生命的行為，是最嚴重的犯罪。始終主張通過法律方式，讓正義得到伸張，讓罪犯得到懲罰，讓悲劇不再重演。

耿爽也表示，中國政府高度重視維護海外中國公民的安全和合法權益，中國外交部和駐美使領館將繼續跟進事件的進展，繼續為章瑩穎家人在美處理相關的事務提供必要的協助。