【劉強東涉性侵】指惡意醜化抹黑　劉強東起訴網絡大V索賠3百萬

中國電商巨頭京東創始人劉強東因涉性侵案，在公眾面前消失已久。最新消息指，劉強東公開起訴一名網絡大V，指其惡意醜化他。 7月19日，據中國「新浪科技」報道，認證為訊網雲計算董事長的微博大V「趙盛燁」公佈遭劉強東起訴的《民事起訴狀》，並稱「既然你槓上了我，那麼我奉陪到底」。

劉強東性侵案給京東集團產生巨大影響。（VCG）

趙盛燁在微博表示，接到北京互聯網法院信息，説劉強東上傳最新證據，主要為劉強東榮譽光環的律所公證書網頁截圖。

根據起訴狀，劉強東稱自2018年3月起，趙盛燁通過社交媒體發佈數十條言論，持續對他進行侮辱與誹謗，並捏造事實稱其「強姦」「性侵」，使用「下三濫」「強姦犯」等具有強烈侮辱性的言論持續謾罵。

起訴狀還指，趙盛燁誹謗劉強東經營企業「就是為了得到美女們的青睞」，惡意醜化其企業家形象。請求判令趙盛燁賠償精神損害撫慰金100萬元人民幣，經濟損失200萬元，共計300萬元。

趙盛燁在微博表公佈遭劉強東起訴的《民事起訴狀》。（截圖）

對此，趙盛燁再次迴應，劉強東是行業前輩，性侵案之前也一直在微博表揚和支持他，但出事以後，影響中國企業家形象，影響中國IT行業形象的正是他本人，自己只是盡道德批判的義務，沒有偏離事實，也沒有惡意抹黑。

他説，近來很多網友提供各方面的證據和意見，會仔細斟酌並妥善舉報，網友爆料的相關事件，與本案無關，只盡些舉報義務，今後也不會用那些東西與劉強東先生討價還價。

在性侵案後沉寂8個月之久的劉強東於6月28日率團赴西藏考察，獲西藏自治區主席齊扎拉接見，並達成合作意向。