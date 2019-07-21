成龍籲全國「一人捐一元」成立基金保護古長城　願帶頭捐100萬

成龍昨日（20日）出席活動時，號召公眾捐錢，「一人捐一元」成立基金保護古長城，而自己則願意帶頭捐出100萬（人民幣，下同）支持。

成龍籲成立基金保護古長城。（黃河新聞網）

綜合內媒報道，「脱貧攻堅戰星光行動·古長城保護計劃」昨日（20日）起在山西大同展開。成龍在活動現場表示，大同古長城所承載的歷史積澱和豐富的文化內涵讓他激動，希望能夠從中找到靈感，到這裡拍一部好電影。

他又強調，「保護長城，義不容辭！」呼籲全中國人民「人人捐一元」，用來成立基金保護古長城；同時表示，當基金成立時，自己願意第一個捐100萬支持。

成龍又指，願意加入到古長城保護志願者隊伍中，並號召所有星光隊員攜手，眾志成城，保護古長城。他還建議發起「尋找失落的古長城磚」行動，成立「保護古長城」基金，通過大家的努力讓城磚「回家」。

對於成龍的呼籲，內地網民反應兩極，有人認為100萬「少了點」；亦有人讚賞成龍對保護文物的貢獻：

100萬？少了點吧？加個「0」吧。

其他不論，公益慈善沒得噴。態度必須做出來，畢竟長城哪邊不缺錢。

自己女兒都不管的人，做再多慈善也掩飾不了自私的內心。

成龍的慈善做得還不錯。

你捐了多少？你有什麼資格質疑別人的愛心呢？

（網易娛樂／黃河新聞網）